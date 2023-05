Ecco il cast completato del concerto di Radio Italia Live 2023 che si terrà a Milano il 20 maggio. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia si svolgerà a Milano, in Piazza Duomo, sabato 20 maggio alle ore 20.40 e a Palermo, Foro Italico, venerdì 30 giugno. Alla conduzione ritroveremo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi mentre ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice Daniela Cappelletti. A seguire tutte le informazioni sullo show live.

Radio Italia Live 2023 Milano, cantanti, il cast completo

Il cast completo dei cantanti che si esibiranno sul palco di Radio Italia Live 2023 vede Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tananai, Tiziano Ferro, Lazza, Eros Ramazzotti, Madame e Pinguini Tattici Nucleari

Dove vederlo in tv e streaming

Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it . Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive.

Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Come partecipare al Concerto di Radio Italia Live 2023

Come noto, non esistono biglietti per il concerto in Piazza Duomo a Milano. L’unico modo per partecipare è presenziare in Piazza Duomo (si consiglia dal mattino presto se si vuole stare il più possibile vicino al palco). Ecco le parole di Beppe Sala, sindaco della città:

“Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua con continuità e all’insegna della qualità. Il concerto gratuito in piazza del Duomo è un appuntamento imprescindibile per Milano e per tutti coloro che amano la buona musica italiana e dal vivo . Sono certo che anche quest’anno, il 20 maggio, Radio Italia Live regalerà una serata di festa a tutta la città”.