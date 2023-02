Confermato il concerto di Radio Italia Live 2023 a Palermo. L’evento, organizzato da Radio Italia, si svolgerà venerdì 30 giugno nella suggestiva cornice del Foro Italico. La data si aggiunge a quella già annunciata di Milano, sabato 20 maggio 2023. Ecco le parole di Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia:

“E’ un grande piacere poter tornare a Palermo con Radio Italia Live – Il Concerto: i ricordi delle precedenti edizioni sono rimasti impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti in questi anni, quindi poter riportare la grande musica italiana dal vivo al Foro Italico è una grande gioia che siamo certi sarà condivisa dal numerosissimo pubblico presente il 30 di giugno. Un ringraziamento particolare al Sindaco Roberto Lagalla e a tutti i suoi collaboratori che hanno agevolato la possibilità di realizzare nuovamente un evento così imponente e impegnativo. Ci vediamo a Palermo alla fine di giugno. Non devono mancare le arancine!”

A quelle di Mario Volanti si aggiungono anche le parole di Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo:

“Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico, Palermo ha voglia di grandi eventi e il ritorno del Radio Italia Live – Il Concerto al Foro Italico, il prossimo 30 giugno, è una bellissima notizia per la città. Negli ultimi mesi il canale aperto tra l’amministrazione e Radio Italia ha prodotto proficue interlocuzioni che hanno portato all’organizzazione di questo grande appuntamento musicale a livello nazionale che porterà sul palco del Foro Italico alcuni tra i principali artisti del panorama della musica italiana”

Non è ancora stato annunciato il cast dei cantanti che esibiranno nella data a Palermo di Radio Italia Live, nella data del 20 giugno 2023. Un mese prima, il 20 maggio 2023, appuntamento in Piazza Duomo a Milano, come sottolineato dal Sindaco Beppe Sala, entusiasta in merito al progetto annunciato:

Decima edizione, 20 maggio, giustamente lo ricordava lei: nel 2022, dopo il blocco per il Covid, siamo ripartiti con grande emozione e partecipazione e nel 2023 sarà anche meglio! Grazie perché quello che fate è un regalo alla città di Milano e dobbiamo riconoscerlo”.