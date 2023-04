Quello che eravamo prima è una canzone di Gazzelle tratta dal suo ultimo disco “Dentro“, in uscita venerdì 19 maggio 2023. Dal 21 aprile si potranno già ascoltare: “Qualcosa che non va”; “IDEM”; “È andata come è andata”; “Quello che eravamo prima (feat. thasup)”; “Non lo dire a nessuno” e “Milioni (feat Fulminacci)”.

Se già con “IDEM” e “Non lo dire a nessuno”, l’artista ha racchiuso vari momenti che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita, adesso è pronto a condividere altre immagini attraverso la musica. Per il quarto album in studio l’artista ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In “Quello che eravamo prima” accanto a Gazzelle ritroviamo Thasup, i due artisti uniti da una stima reciproca hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega.

Il 9 giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, ci sarà l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno, per l’occasione porterà per la prima volta sul palco le canzoni del nuovo album “Dentro” e tutti i suoi più grandi successi. Una tappa importante per la carriera live dell’artista, partita nel 2017, per intraprendere un percorso che negli ultimi 6 anni l’ha visto esibirsi tutti i palchi della sua Roma: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze.

Qui sotto potete ascoltare “Quello che eravamo prima”, il nuovo brano di Gazzelle, con la partecipazione di Thasup. A seguire, invece, la tracklist di “Dentro“:

Qualcosa che non va

IDEM

E pure…

È andata come è andata

Quello che eravamo prima (feat. thasup)

Flavio

Non lo dire a nessuno

Milioni (feat. Fulminacci)

Roma (feat. Noyz Narcos)

Michelino

La prima canzone d’amore

LPPBDS

