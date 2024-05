La scaletta di Gazzelle in concerto all’Arena di Verona, giovedì 16 maggio 2024: orario, info biglietti e come arrivare

Gazzelle si esibirà stasera, 16 maggio 2024, all’Arena di Verona con l’ultima data (dal sapore di evento speciale) a conclusione del suo tour di successo partito lo scorso 8 marzo a Padova. Questo live unico si aggiunge al “Dentro x sempre” tour nei principali palasport d’Italia, che partirà l’8 marzo e che ha collezionato sold out e raddoppi. Un’occasione unica per i fan di vivere dal vivo la magia del suo ultimo album “Dentro” (https://gazzelle.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First) e di ascoltare dal vivo il brano sanremese “Tutto Qui”, scritto dallo stesso Gazzelle (Flavio Bruno Pardini) e composto insieme a Federico Nardelli.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni sono senza tempo e i suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta delle canzoni, orario di inizio del concerto e come arrivare all’Arena di Verona. Ovviamente saranno previsti ospiti pronti a raggiungere il cantautore sul palco in duetto.

La scaletta delle canzoni di Gazzelle in concerto all’Arena di Verona

Ecco la scaletta del tour “Dentro x sempre” di Gazzelle. Ovviamente sono previsti ospiti che saliranno sul palco e potranno modificare l’originale ordine delle canzoni previste.

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata (Acoustic)

Scintille (Acoustic)

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Gazzelle all’Arena di Verona, concerto 16 maggio 2024

Il concerto di Gazzelle all’Arena di Verona è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 16 maggio 2024.

Come arrivare all’Arena di Verona in auto e con i mezzi

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari:

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In auto

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.