La scaletta e l’ordine della canzoni di Gazzelle in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, mercoledì 10 aprile: biglietti, orario e come arrivare

Sarà la sua Roma ad essere scenario e luogo di incontro tra Gazzelle e i suoi fan stasera, 10 aprile 2024. Continua, con successo, il “Dentro x sempre” tour del cantautore romano che torna live sul palco per presentare i brani del suo ultimo disco e anche l’inedito portato in gara al Festival di Sanremo 2024, “Tutto qui”. Un’occasione imperdibile anche per ascoltare dal vivo i successi che hanno segnato e caratterizzato l’ascesa del giovane artista. Il prossimo 16 maggio, inoltre, ci sarà una data evento all’Arena di Verona che include anche alcuni ospiti. Inoltre, Gazzelle ha annunciato anche le date degli imperdibili appuntamenti, che quest’estate lo porteranno sui palchi dei principali festival in giro per l’Italia. A seguire la scaletta delle canzoni – con l’ordine di esecuzione – del concerto di stasera al Palazzo dello Sport a Roma, le informazioni sui biglietti, orario e come arrivare.

La scaletta di Gazzelle al Palazzo dello Sport a Roma, 10 aprile 2024

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata (Acoustic)

Scintille (Acoustic)

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu

Il concerto inizierà alle 21

Biglietti per concerto Gazzelle al Palazzo dello Sport a Roma, 10 aprile 2024

Il concerto di Gazzelle in programma mercoledì 10 aprile 2024 al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per quella data.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.