Tananai ha rilasciato oggi, 25 novembre 2022, il suo album “Rave, Eclissi“, accompagnato dal brano promozionale -presente nella playlist di New Music Friday di Spotify- dal titolo “Quelli come noi“. Così, il cantautore ha descritto il titolo e la cover del disco:

L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita.

Rave, Eclissi include tutti i singoli che il cantautore e producer milanese ha pubblicato nell’ultimo anno, prima e dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Da Esagerata, brano con cui ha preso parte a Sanremo Giovani 2021, a Sesso Occasionale, canzone con la quale ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo per il Festival di quest’anno, passando per il successo di Baby Goddamn, singolo rilasciato a marzo 2021 ma esploso dopo più di un anno dalla sua pubblicazione, e di altri singoli come Maleducazione, Pasta e l’ultimo pubblicato in ordine di tempo, Abissale.

Qui sotto potete ascoltare Quelli come noi, il brano di Tananai che accompagna il rilascio di Rave/Eclissi:

Ecco, a seguire, la tracklist del disco, disponibile anch’esso oggi in streaming:

1. Abissale

2. Quelli come noi

3. Piccola Gabber

4. Nera Salsa di Soia

5. Campo Minato feat. Ariete.

6. Serie A

7. Gli anni migliori

8. Baby Goddamn

9. Rave Eclissi

10. Sesso Occasionale

11. Maleducazione

12. Esagerata

13. Tre Quarti

14. Pasta

15. Fottimi