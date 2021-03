Povera patria è una canzone di Franco Battiato presente nel disco “Come un cammello in una grondaia”, pubblicato nel 1991 e presente anche nell’omonima raccolta pubblicata nel 2010.

Il disco del 1991 conteneva quattro pezzi inediti del cantautore (Povera Patria, Le sacre sinfonie del tempo, Come un cammello in una grondaia e L’ombra della luce) e altri brani di autori di musica classica.

Povera patria si aggiudica nel 1992 la Targa Tenco come “Miglior Brano dell’Anno”.

Nella canzone emerge lo sguardo di distanza che Battiato vede dal suo concetto di governo. Davanti ai suoi occhi, i governati assistono, con indifferenza, a quello che li circonda, dai morti ammazzati per mafia alle risse negli stadi. Un mondo, un popolo che si sente privo di qualsiasi diritto, in balia di un ordine delle cose sempre più necessario. Si attende la rifioritura del Paese, un equilibrio sempre più lontano e con un tema ancora attualissimo, a decenni dalla sua pubblicazione.

Al Festival di Sanremo 2021, Colapesce e Di Martino interpreteranno la canzone nella serata dedicata alla cover.

Qui sotto potete ascoltare la versione originale della canzone, a seguire -invece- il testo.

Non cambierà, non cambierà No cambierà, forse cambierà

Tra i governanti Quanti perfetti e inutili buffoni Questo paese devastato dal dolore Ma non vi danno un po’ di dispiacere Quei corpi in terra senza più calore?

Ma come scusare

Le iene negli stadi e quelle dei giornali?

Nel fango affonda lo stivale dei maiali

Me ne vergogno un poco e mi fa male

Vedere un uomo come un animale

Non cambierà, non cambierà

Sì che cambierà, vedrai che cambierà

Si può sperare

Che il mondo torni a quote più normali

Che possa contemplare il cielo e i fiori

Che non si parli più di dittature

Se avremo ancora un po’ da vivere

La primavera intanto tarda ad arrivare