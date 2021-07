Pop Smoke: Faith è il secondo album postumo

Ad un anno di distanza da Shoot For The Stars Aim For The Moon, l’album d’esordio pubblicato postumo dopo la sua morte avvenuta nel febbraio 2020, dal 16 luglio 2021, è disponibile Faith, il secondo album postumo di Pop Smoke, considerato tra i pionieri della drill negli Stati Uniti, definito da Rolling Stones, “la voce di New York City”.

L’album è stato lanciato dal singolo Demeanor, che vede la partecipazione di Dua Lipa. Gli altri artisti presenti nel disco sono Pharrell, Kid Cudi, Kanye West, Pusha T, Future, Rick Ross, The-Dream, 42 Dugg, 21 Savage, Rah Swish, BEAM, Bizzy Banks, Takeoff, Lil Tjay, Swae Lee, Chris Brown, Quavo, Kodak Black, e TRAVI.

Shoot For The Stars Aim For The Moon, certificato Disco d’Oro in Italia, ha venduto 7 milioni di copie del mondo. Dall’album, sono presenti diverse hit come Mood Swings, For The Night, certificate Disco d’Oro in Italia, What You Know Bout Love, Disco di Platino nel nostro paese, Dior, nominata ai Grammy Awards come Best Rap Performance, ma anche Got It On Me, Something Special e The Woo.

Di seguito, trovate la tracklist di Faith.

Pop Smoke – Faith: la tracklist

1. Good News

2. More Time

3. Tell The Vision feat. Kanye West & Pusha T

4. Manslaughter feat. Rick Ross & The-Dream

5. Bout A Million feat. 42 Dugg & 21 Savage

6. Brush Em feat. Rah Swish

7. Top Shotta feat. BEAM, Pusha T, & TRAVI

8. 30 feat. Bizzy Banks

9. Beat The Speaker

10. Coupe

11. What’s Crackin feat. Takeoff

12. Genius feat. Lil Tjay & Swae Lee

13. Mr. Jones feat. Future

14. Woo Baby Interlude

15. Woo Baby feat. Chris Brown

16. Demeanor feat. Dua Lipa

17. Spoiled feat. Pharrell

18. 8-Ball feat. Kid Cudi

19. Back Door feat. Quavo & Kodak Black

20. Merci Beaucoup