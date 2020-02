Pop Smoke: il rapper statunitense morto in una sparatoria dopo un tentato furto in casa

Di Alberto Muraro mercoledì 19 febbraio 2020

Due ladri si intrufolano in casa del rapper statunitense, Pop Smoke freddandolo a colpi di pistola. Ecco cos'è successo.

Addio al rapper Bashar Barakah Jackson alias Pop Smoke, freddato questa mattina mentre si trovava nella sua abitazione di Hollywood Hills. A confermarlo è il magazine statunitense TMZ, che pochissime ore fa sulle sue pagine online ha raccontato i tragici dettagli della morte del giovanissimo artista, classe 1999.

A quanto sembra, infatti, Pop Smoke è stato sorpreso nella sua abitazione intorno alle 4 di stanotte, 19 febbraio, da due malviventi che si sono introdotti nel suo domicilio al fine di portare a termine una rapina. Evidentemente l'artista deve avere reagito, ma è stato finito immediatamente a colpi di arma da fuoco.

In base alle informazioni in nostro possesso fino ad ora, sembrerebbe che i due uomini, incappucciati e con indosso una maschera, siano riusciti a fuggire poi a piedi dal luogo del crimine. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'artista, immediatamente traportato in ambulanza verso l'ospedale più vicino, il Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood. Pop Smoke è infatti stato dichiarato morto nel tragitto verso la struttura ospedaliera.

Ad oggi il rapper aveva alle spalle due mixtape, intitolati rispettivamente Meet the woo e Meet the woo 2, usciti, nel 2019 e il 7 febbraio 2020. Di recente l'artista si era fatto apprezzare per la hit Welcome to the Party, diventata un vero e proprio tormentone estivo negli USA. In tempi non sospetti, inoltre, Pop Smoke aveva collaborato con Travis Scott sulle note del pezzo Gatti.