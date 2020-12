Plastic Hearts è il titolo del nuovo album di Miley Cyrus, rilasciato il 27 novembre 2020. La maggior parte del disco è stato prodotto da Andrew Watt e Louis Bell, con ulteriore collaborazione con Mark Ronson e Andrew Wyatt. Sono presenti anche featuring che includono Billy Idol, Dua Lipa, Joan Jett e Stevie Nicks.

La cover dell’album per Plastic Hearts è uno scatto di Mick Rock, ampiamente noto per il suo lavoro con artisti come Joan Jett e Debbie Harry. E’ stato applicato un filtro rosa all’immagine della Cyrus, mentre le copie in edizione limitata sul sito web ufficiale presentano varianti in bianco e nero e a colori. Nella copertina indossa una camicia bianca e nera senza maniche di Jean Paul Gaultier con la parola “censored” stampata sopra e con gioielli d’oro.

L’album ha debuttato al numero 2 della Billboard degli Stati Uniti con 60.000 copie, rendendolo la sua nona uscita in classifica tra i primi cinque e il suo disco in classifica più in alto dai tempi di Bangerz (2013).

Ad anticipare la pubblicazione sono stati rilasciati due singoli, Midnight Sky e Prisoner (featuring Dua Lipa). La critica ha promosso il nuovo lavoro della cantante, come potete vedere dalle recensioni a seguire.

The Observer (Uk): La metà delle volte, Cyrus promuove un’idea surrogata di “rawk” propagandata da MTV intorno al 1984. … Le cose si ravvivano considerevolmente sulle canzoni che sembrano più autentiche per Miley.

The Guardian: Ascoltando Plastic Heart, è difficile non sospettare un senso di compromesso: tentare di radunare i diversi interessi di Cyrus in qualcosa con un evidente appeal commerciale per evitare le vendite smorzate di Younger Now del 2017, che non è riuscito a convincere i fan del pop o ad attirare la folla tradizionale del paese . Non è un brutto album ma è molto meno interessante e più semplice dell’artista che lo ha realizzato.

Slant Magazine: L’abitudine di Cyrus di arruolare artisti di alto profilo di un determinato genere continua qui con le apparizioni di Jett, Billy Idol e Stevie Nicks, che svolgono tutti adeguatamente il loro compito. Come al solito, però, la Cyrus è più indelebile quando la sua voce è al centro della scena e la musica si mescola e amplifica i suoi messaggi di auto-potenziamento e colpevolezza emotiva. Se non altro, Plastic Hearts le concede la licenza per scatenarsi senza scusarsi.

Pitchfork: Entrando con fiducia nella sua “era rock”, Miley offre un disco davvero piacevole, anche se a volte intricato, che allontana l’imbarazzo e i passi falsi che hanno afflitto i suoi album precedenti.

Exclaim: L’album raggiunge il culmine quando Cyrus finalmente offre collaborazioni ispirate al rock retrò con Billy Idol e Joan Jett. Questi due campioni del rock degli anni ’80 aggiungono un po ‘di grinta all’album, portando Cyrus nella direzione più pesante che ha anticipato per anni.

Entertainment Weekly: Nonostante il disconoscimento di Cyrus del suono di Nashville di Younger Now, i momenti migliori di Plastic Hearts arrivano quando si addentra nelle ballate potenti, che fondono l’eccessivo glamour con la narrazione lacrimosa della musica country.

The Indipendent (Uk): Dall’inizio alla fine, Plastic Hearts veste melodie pop accattivanti e indebitate dagli anni Ottanta con la pelle borchiata del rock, permette loro di girare qualche impennata e massimizzare lo speedo. È fondamentalmente un camion carico di divertimento con sangue e coraggio aggiunti, guidato dal carisma spericolato, a gola aperta e pieno dell’anima di Cyrus.

Music.OMH.Com: Plastic Hearts è un cambio di direzione che funziona davvero bene. Con nomi come Billy Idol e Joan Jett come featuring, c’è anche un campione di una canzone di Stevie Nicks nel caso in cui avessi qualche dubbio che si tratta di un album di Miley Cyrus che tuo padre si sentirebbe a suo agio ad ascoltare.

The line of best fit: Con Plastic Hearts, arriva un meraviglioso album sulla vita di una donna fieramente indipendente. Cyrus ha trovato l’equilibrio perfetto per spingere i propri confini musicali, dimostrando al contempo di essere uno dei nomi più forti e coraggiosi nel costante vortice di celebrità.

Clash Music: Cyrus trasmette un’onestà irresistibile e incoraggiante nei suoi testi mentre riflette sull’amore, il senso di colpa, la dipendenza e il business di spezzare i cuori. In un anno avvolto dall’isolamento e affamato di interazione sociale, in cui le persone sono state costrette a scoprire l’inaspettata gioia della solitudine, “Plastic Hearts” può essere semplicemente la colonna sonora di questo viaggio mentre ti imbarchi nella tua modalità bestia Rocky-esque di un auto-rafforzamento spudorato.

Spin: Le nuove tracce si sentono particolarmente nitide e coese, facilmente il suo disco più accattivante e ben concentrato fino ad ora.

DIY Magazine: La settima era di Miley sembra essere quella che le si addice meglio, la sua enorme voce e la sua inclinazione per scrivere melodie irresistibili si prestano con facilità a grandi inni di ispirazione rock.

Rolling Stone: A differenza del suo precedente album Younger Now, dove Cyrus si dilettava con un suono più radicale senza molta sostanza, in realtà ha molto più da dire su Plastic Hearts.

The New York Times: “Plastic Hearts” non è un rebranding alla moda di Cyrus, ma un argomento convincente che è sempre stata una specie di vecchia anima.