Tra i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio in queste settimane, troviamo “Midnight Sky” di Miley Cyrus. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla canzone, sul significato e su come è nato il video ufficiale che accompagna il pezzo.

In un nuovo capitolo della sua vita dopo il divorzio dall’amore di lunga data (e marito di otto mesi) Liam Hemsworth, Miley appena single – si è appena separata da Cody Simpson – sta entrando in una nuova era e ‘Midnight Sky’ riassume l’inizio di questo suo percorso musicale.



La prima strofa di “Midnight Sky” è un riferimento diretto al suo divorzio da Liam, mentre canta:



But it’s been a long time since I felt this good on my own, Lotta years went by with my hands tied up in your ropes