Mentre Plastic Hearts macina ottimi riscontri di critica e di vendite, Miley Cyrus si è raccontata in una recente intervista, rivelando di essersi sottoposta a un intervento alle corde vocali.

In passato, ha affermato di aver fumato molta marijuana da giovanissima, il che sicuramente avrebbe potuto non aiutarla a mantenere una salute vocale ottimale. Secondo quanto confessato, le sue corde vocali erano in così cattive condizioni che ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per ripararle. È stato un momento scioccante per la Cyrus, perché gli artisti della sua età di solito non devono sottoporsi a questo genere di operazioni chirurgiche, così presto nella loro carriera.



“Ho subito un intervento chirurgico lo scorso novembre. Sono stata uno degli artisti più giovani che abbiano mai subito questo intervento. Quando stavo guardando Stephen Tyler sul muro, ho pensato, ‘Non sono ancora a questo punto, perché i miei accordi sembrano quelli di Stephen Tyler?” Avevo 26 anni e stavo subendo questo intervento a cui si sottopongono gli artisti in tournée, a 60 anni. Ma mi sento davvero bene e ho fatto la riabilitazione necessaria, quindi non voglio farlo mai più”



Miley ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera durante un’intervista con Howard Stern.

“La musica è dove posso nascondermi. La musica è dove mi sento più sicura. Ecco perché la mia voce ha molto valore per me e per le altre persone. E ho dovuto lavorare sul mio rapporto con questo e trovare altre cose che amo di me stessa”

Ad anticipare l’ultimo lavoro di Miley Cyrus, Plastic Hearts, ad oggi, sono stati rilasciati due singoli, Midnight Sky e Prisoner con il featuring di Dua Lipa. In Italia, il disco ha debuttato al nono posto mentre nel Regno Unito ha fatto il suo esordio in quarta posizione.

Negli Stati Uniti, le copie fisiche di Plastic Hearts non erano disponibili alla data di uscita a causa delle limitazioni delle scorte di musica fisica dei principali rivenditori in previsione del Black Friday, data di uscita. Cyrus ha dichiarato che lei e il suo team non erano stati informati di queste interruzioni di distribuzione previste dopo aver selezionato “la data suggerita [27 novembre]” ed erano “ugualmente / se non più frustrati” degli stessi fan.