Trustfall è il titolo del nuovo album di Pink che sarà disponibile dal 17 febbraio 2023. Il nono album in studio della cantante è già disponibile per quanto riguarda il pre-order.

Una prima anticipazione dell’album è già stata resa nota: si tratta del singolo Never gonna not dance again che Pink ha pubblicato lo scorso 8 novembre.

Trustfall arriverà a circa quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti della cantautrice, Hurts 2B Human, pubblicato nel 2019, da cui sono stati estratti i singoli Walk Me Home, Can We Pretend, il singolo omonimo Hurts 2B Human e Love Me Anyway e che, in Italia, non è andato oltre la 28esima posizione per quanto riguarda la classifica FIMI degli album più venduti.

Tornando a Never Gonna Not Dance Again, finora unica traccia annunciata di questo nuovo album, il brano è stato prodotto da Max Martin e da Shellback, anche co-autore del brano insieme a Pink. La cantante presenterà il suo singolo, per la prima volta dal vivo, domenica 20 novembre sul palco degli American Music Awards 2022 che si terranno a Los Angeles. In quest’occasione, Pink omaggerà anche l’attrice Olivia Newton-John.

Dopo la pubblicazione del nuovo album, precisamente a luglio, Pink darà il via al Summer Carnival 2023 Tour, la tournée durante la quale si esibirà in Nord America e in Europa, a giugno e luglio. Non sono previsti concerti in Italia.

Per quanto riguarda il 2022, oltre al singolo ufficiale Never gonna not dance again, Pink ha pubblicato anche Irrelevant, canzone con la quale la cantante ha espresso la propria contrarietà alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti riguardo il diritto all’aborto.