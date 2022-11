Never gonna not dance again è il nuovo singolo di Pink, in rotazione radiofonica da venerdì 11 novembre 2022. Qui sotto, a seguire, potete leggere traduzione, testo, significato e vedere il video ufficiale della canzone. A luglio 2022 era uscito un altro pezzo, Irrelevant.

Prodotto dagli hitmakers Max Martin (vincitore di diversi Grammy Awards) e da Shellback, che è anche co-autore del brano insieme a P!nk, il coinvolgente singolo è un invito allegro e gioioso a ballare anche nei momenti difficili. Ad accompagnare l’uscita della canzone un divertente video (clicca qui per vederlo), co-diretto da P!NK e dal duo creativo Nick Florez & RJ Durell. Ambientato in un negozio di alimentari, nel visual video si vede Pink ballare e pattinare attraverso i corridoi, insieme ad un colorato cast di personaggi.

If someone told me that the world would end tonight

You could take all that I got, for once I wouldn’t start a fight (Yeah, right)

You could have my liquor, take my dinner, take my fun

My birthday cake, my soul, my dog, take everything I love

But, oh, one thing I’m never gonna do

Is throw away my dancing shoes

And, oh, Lord, don’t try me, really, not tonight

I’ll lay down and die, I’ll scream and I’ll cry

We’ve already wasted enough time

I’m never gonna not dance again

I’m never gonna not dance again

Oh, I just wanna pop and lock to my records

There go all of my clothes

Never gonna not dance again

D-d-d-dance, I’m gonna dance, bruh

D-d-d-dance, I’m gonna dance

I want my life to be a Whitney Houston song (I wanna dance)

I got all good luck and zero fucks, don’t care if I belong, no

If I could kill the thing that makes us all so dumb

We’re never getting younger, so I’m gonna have some fun

‘Cause, oh, one thing I’m never gonna do

Is throw away my dancing shoes

And, oh, Lord, don’t try me, really, not tonight

I’ll lay down and die (I’ll lay down and die)

I’ll scream and I’ll cry (I’ll scream and I’ll cry)

Know that I’m starting a fight

I’m never gonna not dance again

I’m never gonna not dance again

Oh, I just wanna pop and lock to my records

There go all of my clothes

Never gonna not dance again

D-d-d-dance, I’m gonna dance, bruh

D-d-d-dance, I’m gonna dance

D-d-d-dance, I’m gonna dance, yeah, d-d-d-dance

I’ll lay down and die, I’ll scream and I’ll cry

You know that I’m starting a fight (Fight)

I’ll lay down and die, I’ll scream and I’ll cry

We’ve already wasted enough time

We’ve already wasted enough time

I’m never gonna not dance again

I’m never gonna not dance again

Oh, I just wanna pop and lock to my records

There go all of my clothes

Never gonna not dance again (Hey, hey)

Never gonna not dance again (Never gonna not dance again)

Dance again (Let the music play ‘til the end)

Dance again (Never gonna not dance again)

Dance again

Let the music play ‘til the end (Hey)

I’m never gonna not dance again

Dance again (Let the music play ‘til the end)

Let it play, yeah

Dance again (Never gonna not dance again)

Dance again (Let the music play ‘til the end)

Come on, come on

(I’m never gonna not gonna dance again)

(So let the music play ‘til the end)

Yeah, yeah

I’m never gonna not gonna dance again

So let the music play ‘til the end

(Why’d it stop?)

Se qualcuno mi dicesse che il mondo sarebbe finito stanotte

Potresti prendere tutto quello che ho, per una volta non inizierei a litigare (Sì, giusto)

Potresti avere il mio liquore, la mia cena, il mio divertimento

La mia torta di compleanno, la mia anima, il mio cane, prendi tutto ciò che amo

Ma, oh, una cosa che non farò mai

È buttare via le mie scarpe da ballo

E, oh, Signore, non mettermi alla prova, davvero, non stasera

Mi stenderò e morirò, urlerò e piangerò

Abbiamo già perso abbastanza tempo

Non ballerò mai più

Non ballerò mai più

Oh, voglio solo fare un salto e bloccare i miei dischi

Ecco tutti i miei vestiti

Non ballerò mai più

Ballerò, ballerò, amico

Ballerò, ballerò

Voglio che la mia vita sia una canzone di Whitney Houston (voglio ballare)

Ho avuto buona fortuna e zer0 fregature, non importa se appartengo, no

Se potessi uccidere la cosa che ci rende tutti così stupidi

Non diventeremo mai più giovani, quindi mi divertirò un po’

Perché,

Ma, oh, una cosa che non farò mai

È buttare via le mie scarpe da ballo

E, oh, Signore, non mettermi alla prova, davvero, non stasera

Mi stenderò e morirò, urlerò e piangerò

Abbiamo già perso abbastanza tempo

Non ballerò mai più

Non ballerò mai più

Oh, voglio solo fare un salto e bloccare i miei dischi

Ecco tutti i miei vestiti

Non ballerò mai più

Ballerò, ballerò, amico

Ballerò, ballerò

Mi stenderò e morirò, urlerò e piangerò

Sai che sto iniziando una rissa (combatti)

Mi stenderò e morirò, urlerò e piangerò

Abbiamo già perso abbastanza tempo

Abbiamo già perso abbastanza tempo

Non ballerò mai più

Non ballerò mai più

Oh, voglio solo fare un salto e bloccare i miei dischi

Ecco tutti i miei vestiti

Non ballerò mai più (Ehi, ehi)

Non ballerò mai più (Non ballerò mai più)

Balla di nuovo (lascia che la musica suoni fino alla fine)

Balla di nuovo (non ballerò mai più)

Balla di nuovo

Lascia che la musica suoni fino alla fine (Ehi)

Non ballerò mai più

Balla di nuovo (lascia che la musica suoni fino alla fine)

Lascialo giocare, sì

Balla di nuovo (non ballerò mai più)

Balla di nuovo (lascia che la musica suoni fino alla fine)

Dai dai

(Non ballerò mai più)

(Quindi lascia che la musica suoni fino alla fine)

Yeah Yeah

Non ballerò mai più

Quindi lascia che la musica suoni fino alla fine

(Perché si è fermato?)