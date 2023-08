Morgan è finito al centro di una bufera mediatica dopo il video apparso online che mostra il cantautore inveire contro il pubblico presente a Salinunte, per una serata omaggio a Franco Battiato. Poi qualcosa è andato storto e, come riportato anche da Selvaggia Lucarelli su Instagram, tutto sarebbe nato dalla richiesta del pubblico presente (e pagante) di poter ascoltare dei pezzi di Franco Battiato… nella sua serata omaggio. Ecco le parole di una persona che era a Selinunte:

“Buongiorno, premessa, il tema della serata era: Battiato, segnali di vita e di arte. Morgan, intanto, è arrivato con un’ora di ritardo, poi per un quarto d’oro ha cominciato a dire un sacco di banalità, tra l’altro, sconnesse fra loro e per i successivi 3/4 d’ora ha cantato alcune canzoni sue, di Luigi Tenco e di Bindi, al che, tra la platea, abbiamo cominciato a richiedere Battiato e lui, dopo averci fatto il terzo dito ha esordito così. Dopo quello che hai visto nel video ha cantato 3 canzoni, a metà, di Battiato e poi si è alzato e se n’è andato quasi senza salutare. Insomma, 30 euro spesi bene…”

Su X è stato l’argomento del giorno, con numerose appelli affinché venisse sostituito come giudice a X Factor 2023 (un po’ come avvenuto- in corsa- per Asia Argento, per motivi diversi, nel 2018). Dopo qualche ora sono arrivate le scuse del protagonista di questo sfogo che ha specificato di non essere omofobo e ha chiesto perdono per quel “fr0**o di me**a” rivolto a qualcuno del pubblico). Intanto, sul tema X Factor non emergono novità.

I Pinguini Tattici Nucleari commentano lo sfogo di Morgan

Nelle scorse ore, via Instagram, anche i Pinguini Tattici Nucleari hanno commentato quanto accaduto, criticando il comportamento di Morgan:

Poco più di un anno fa, qui nelle stories, scrissi che facevano pena alcuni video di nuovi artisti che non rispettavano il proprio pubblico durante i live. Era dovuto all’assenza di gavetta, ma si spera che un ragazzo possa sempre imparare dai suoi errori (come facciamo noi ogni giorno beninteso).

In queste ultime ore circola online un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose, l’avrete sicuramente visto anche voi.

Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione. Continuiamo a dirlo: fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità.

Un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico, il quantitativo di c0glionaggione, che ci piaccia o meno. Quando questo non avviene, purtroppo, risulta difficile perdonare l’artista, e forse conviene questo si ponga qualche domanda su ciò che rappresenta.