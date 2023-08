Lo sfogo (con insulti a parte del pubblico, incluso uno omofobo) di Morgan a Selinunte è l’argomento del giorno. Sui social non si parla d’altro e il cantautore, dopo le polemiche e le critiche apparse sul web, è intervenuto via Instagram Stories per replicare a quanto accaduto.

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e confanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile”

Poi Morgan continua, nelle scuse:

“Una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente e, se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto“

Le scuse pubbliche di Morgan -legate all’offesa omofoba pronunciata sul palco- arriva a un paio di ore di distanza dalla ripresa della notizia su tutte le pagine web e dopo un vero e proprio ciclone social che ha travolto il cantautore.

I social chiedono l’esclusione di Morgan come giudice di X Factor 2023

Su X (ex Twitter) gli argomenti trend topic erano proprio legati a questo avvenimento. E riportavano Morgan, Battiato, Fedez e Asia Argento.

Morgan è tra i più discussi proprio per l’accaduto mentre Fedez è stato nominato proprio perché Morgan -sul palco- ha ribadito di non essere un personaggio e ha invitato il pubblico ad andare a vedere Marracash e Fedez. Proprio quest’ultimo dovrebbe essere suo collega dietro al bancone di X Factor 2023.

Dovrebbe perché sui social sono centinaia i commenti di coloro che invocano il medesimo trattamento avuto per Asia Argento nel 2018. Ai tempi, fu scelta come giudice e registrò tutte le fasi precedenti ai live. Ma, poco prima che potesse iniziare lo show in diretta, fu accusata da Jimmy Bennett e dovette difendersi davanti al mondo intero, dando la sua versione dei fatti X Factor scelse di interrompere il rapporto lavorativo e, al suo posto, venne chiamato Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

“Se vale lo stesso codice etico per Asia Argento, dovrebbe valere lo stesso per Morgan #XF2023” si legge su X.

Se vale lo stesso codice etico per Asia Argento, dovrebbe valere lo stesso per Morgan #XF2023 https://t.co/FGNy0BJtiK — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) August 27, 2023

E i commenti sono numerosissimi…

Ma soprattutto… ricordiamo che per la cacciata Asia Argento fu sufficiente solo un’accusa. — Fran Altomare (@FranAltomare) August 27, 2023

Sono molte le persone che chiedono, via social, l’esclusione di Morgan da X Factor 2023, da sempre uno degli show più inclusivi in onda, dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Per ora tutto tace in merito a una possibile replica o decisione. Sono arrivate solo le scuse di Morgan.

Ma saranno sufficienti?