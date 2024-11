Islanda è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che anticipa l’uscita del nuovo disco, Hello World!

Il nuovo singolo è stato pubblicato venerdì 15 novembre 2024, a seguire potete leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “ISLANDA” DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

Ecco il testo della canzone “Islanda”.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità

Come amici dopo l’università

Sì, come due fratelli per l’eredità

Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo punto e a capo

A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo

Spero tu almeno uno lo abbia realizzato

Volevo il nord e cercavi il sud

Correnti opposte, ma stesso mood

Hai chiesto il dolce, ero l’amuse-bouche

Ti tiravo su, su, su

Ti chiamo ancora ma non lo sai

Sul vecchio numero di anni fa

Ma l’hai cambiato, non ci sei più

E fa tu, tu, tu

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te

E che adesso non servono a niente

Ma di me cos’è che sai?

Che piacevo a tua mamma

Che credevo nel karma

E sognavo di andare in Islanda

In Islanda

Un’auto a noleggio con dentro solo un disco dei Sigur Rós

Il vento che ci stringe lungo l’Harring Road

Lo squalo disegnato sopra la t-shirt

E sì, però poi mi sveglio

E sono ancora qui nel mio monolocale

Lo smog al posto dell’aurora boreale

I tuoi sogni che non mi lasciano più in pace

Io Holly e Benji, tu Sailor Moon

Storie opposte ma stesso mood

Cercavo il cielo nei tuoi occhi blu

Mi tiravi su, su, su

Ho due biglietti per dove vuoi

Sarebbe bello tornare in noi

Ti chiamo ancora, non ci sei più

E fa tu, tu, tu

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te

E che adesso non servono a niente

Ma di me cos’è che sai?

Che piacevo a tua mamma

Che credevo nel karma

E sognavo di andare in Islanda.

Forse vicino col tempo saremmo finiti ad odiarci

Ferirci per poi chiedere all’altro “Che cosa c’è?”

Al tuo vecchio numero ora risponde un’agenzia di viaggi

E finalmente io vado in Islanda, ma senza di te

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te

E che adesso non servono a niente

Ma di me cos’è che sai?

Che piacevo a tua mamma

Che credevo nel karma

E sognavo di andare in Islanda

In Islanda