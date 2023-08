Doveva essere una lezione-concerto di Morgan dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte” quella in programma ieri sera al Parco archeologico di Selinunte e invece, ad un certo punto, il cantautore ha iniziato a discutere e inveire contro parte del pubblico presente. I video stanno facendo il giro del web e sono diventato virali in poche ore. Non è chiaro il motivo di questo sfogo, si vocifera possa essere legato alle richieste di esecuzione di alcuni brani specifici.

“Volete una lezione? Va bene!” sbotta Morgan, in apertura video, iniziando a ripetere dati accademici della vita di Franco Battiato, come un Wikipedia umano. “Allora quello che avete sentito vi piace?” chiede. Ma una risposta da parte di qualcuno del pubblico non è stata gradita e ha portato Morgan a sbottare ancora di più, finendo ad insultare: “Voi siete completamente c*gli0ni, pazzi e str0nzi, tra l’altro. Perché non avete la sensibilità per capire la musica! Che caz*0 venite qua a fare? Cosa venite qua a fare?!”

Lo sfogo non è durato pochi secondi ma lunghi minuti che sembrano eterni anche visti il giorno dopo, in una clip sul web.

“Fate ridere. Andatevene, andatevene! Perché devo andarmene io? Io sono il musicista più bravo che tu possa vedere in questo momento! Sei un pazzo se vieni a criticare! Cosa vuoi criticare?” risponde Morgan a commenti che possiamo solo immaginare, visto che il pubblico non è dotato di microfono e solo uno, sul palco, ne è in possesso. Quindi assistiamo ad una sorta di involontario soliloquio.

“Non vi sentiate tutti accusati eh, quei 2 o 3 stupidi… Non faccio di tutta un’erba un fascio, distinguo le persone” specifica Morgan, rivolto al pubblico che si ritrova ad assistere ad un match “botta e risposta” quando sperava di essere presente ad una serata esclusivamente dedicata a Battiato.

“I discorsi che ho fatto io prima, te li scordi tu, perché sei abituato a gente di me*da nella tua vita! Che non dirà mai niente di intelligente”

Qualcuno deve avergli detto “Sgarbi esci da questo corpo” visto che questa è la frase che Morgan ripete, seccato, sul palco.

“Perché tu confondi l’intelligenza con Sgarbi? Tu identifichi l’intelligenza con Sgarbi, Tutte le persone che sono contrarie all’idiozia sembrano Sgarbi. E tutte le persone che si fanno il cu*o per proteggere le cose che voi state guardando… Perché Sgarbi fa questo nella vita, ringraziatelo, stupidi”

“Battiato è morto!” dichiara Morgan mentre si confronta con qualcuno del pubblico. “Cosa hai detto? Che con me è morto Battiato? La tua ironia è fantastica, vieni sul palco a cantarlo tu allora, vieni, prego. Se tu osi dire questo, sei una presuntuosa. Io non canto per gente così perché siete antipatici, sia chiaro. Avete avuto troppo, perle ai porci si chiama. Se non se ne vanno quei dementi io non canto. Siete stupidi, la società è una me*da con gente come voi. State zitti, avete rotto il ca**o, ho dei sentimenti, c*gli*ni!” Non sono un personaggio, andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez! Vai a fare in c**o, fr**o di me**a”

E proprio Fedez sarà collega di Morgan al bancone di X Factor 2023, dal 14 settembre 2023. Così, per dire.

Morgan poi se la prendere con chi inizia a chiedergli di smetterla (perché dopo minuti e minuti…) ma lui non ci sta “Siete direttori artistici?”

Potete vedere il video quasi integrale qui sotto.