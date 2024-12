Bottiglie vuote è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari tratta dal disco “Hello World“, uscito venerdì 6 dicembre 2024. A seguire potete leggere testo e significato del brano.

Ecco il testo di “Bottiglie vuote” dei Pinguini Tattici Nucleari.

C’è una storia sepolta dentro questo mare

Come una siringa da non calpestare

Un’estate che scappa e non ritorna più

Tu per cosa sei nata? Per saper volare?

Però quando ti tuffi sei spettacolare

In questo cielo dipinto di nero Anish Kapoor

Hai letto la mia lettera, era piena di postille

Sono un figlio di Troia però pure di Achille

Conosci le mie debolezze, ma tu non vuoi dirle

A me che ne ho mille, millе, mille

Vorrei portarti al mare allе quattro di notte

Quando tutti dormono tranne le onde

Stare a guardare gli aerei che vanno a New York

Ti hanno legata al mondo per le caviglie

Ma nascondi i sogni nelle bottiglie vuote

Che cuore, e speri che le troverò

Sul tavolino dell’Algida la vita sfuma

Si ritorna bambini a chiedere la spuma

A fumare una cannuccia come fosse una Lucky Strike

(Eh no, eh no)

La cenere non si mischia con la sabbia

C’è chi cresce per noia, chi perché si cambia

In fondo tutti hanno una storia da non raccontare mai

Hai pianto troppe lacrime per questo tuo

Imbecille

Ma proverò a rimettertele dentro le pupille

Sei come il mare: unica, io come le

Conchiglie

Sai ce ne sono mille mille mille

Vorrei portarti al mare alle quattro di notte

Quando tutti dormono tranne le onde

Stare a guardare gli aerei che vanno a New York

Ti hanno legata al mondo per le caviglie

Ma nascondi i sogni nelle bottiglie vuote

Che cuore, e speri che le troverò

Ti darò un nome nuovo in ogni lingua

Potrò chiamarti da turista

Pure se ti so a memoria

Noi figli della luna, noi grandi aspettative

Noi scappati di casa, noi nudi nel cortile

Noi lettere d’amore chiuse in una bottiglia

Noi sconosciuti ieri, ma oggi già famiglia

Vorrei portarti al mare alle quattro di notte

Quando tutti dormono tranne le onde

Stare a guardare gli aerei che vanno a New York

Ti hanno legata al mondo per le caviglie

Ma nascondi i sogni nelle bottiglie vuote

Che cuore, e speri che le troverò