Il video per la nuova canzone dei BTS “Permission to Dance” è stato rilasciato venerdì.

Il nuovo video musicale è stato pubblicato sul canale YouTube di Hybe Labels, la società madre di Big Hit Music, che gestisce la band K-pop, e ha ricevuto oltre 29 milioni di visualizzazioni da quando è stato presentato in anteprima sul canale.

Non è chiaro esattamente dove sia stato girato l’ultimo video. Ma la clip dei BTS a tema cowboy presenta uno sfondo con deserto e i membri dei BTS vestiti con cappelli e stivali da cowboy, oltre a pantaloni di pelle, jeans e molte camicie con frange.

Per la canzone, il gruppo ha collaborato con persone di cui si fidava: il cantautore Ed Sheeran con cui ha collaborato a “Make It Right” dal loro album del 2019 Map of the Soul: Persona e Jenna Andrews con cui ha lavorato su “Dynamite”, “Savage Love (Remix)” e “Butter“.

Il teaser ufficiale di “Permission to Dance” ha ricevuto oltre 16 milioni di visualizzazioni e 3 milioni di Mi piace su YouTube nelle prime 24 ore.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui, a seguire testo e traduzione del brano dei BTS, Permission to dance.

[Verse 1: Jung Kook, RM]

It’s the thought of being young

When your heart’s just like a drum

Beating louder with no way to guard it

When it all seems like it’s wrong

Just sing along to Elton John

And to that feeling, we’re just getting started

[Pre-Chorus: Jimin, Jin]

When the nights get colder

And the rhythms got you falling behind

Just dream about that moment

When you look yourself right in the eye, eye, eye

Then you say

[Chorus: Jung Kook, V]

I wanna dance

The music’s got me going

Ain’t nothing that can stop how we move, yeah

Let’s break our plans

And live just like we’re golden

And roll in like we’re dancing fools

[Post-Chorus: Jimin, RM, Jin]

We don’t need to worry

‘Cause when we fall, we know how to land

Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight

‘Cause we don’t need permission to dance

[Verse 2: j-hope, SUGA, Jung Kook]

There’s always something that’s standing in the way

But if you don’t let it faze ya

You’ll know just how to break

Just keep the right vibe, yeah

‘Cause there’s no looking back

There ain’t no one to prove

We don’t got this on lock (Yeah)

[Pre-Chorus: V, Jung Kook, Jimin]

The wait is over

The time is now so let’s do it right, mm (Yeah)

Yeah we’ll keep going

And stay up until we see the sunri-i-ise (Yeah)

And we’ll say

[Chorus: V, Jin]

I wanna dance

The music’s got me going

Ain’t nothing that can stop how we move, yeah

Let’s break our plans

And live just like we’re golden

And roll in like we’re dancing fools

[Post-Chorus: Jung Kook, j-hope, Jimin]

We don’t need to worry

‘Cause when we fall, we know how to land

Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight

‘Cause we don’t need permission to dance

[Refrain: Jin, Jung Kook]

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

No, we don’t need permission to dance

Da-na-na-na-na-na-na (Hey)

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

[Bridge: Jimin, V]

Well, let me show ya

That we can keep the fire alive, mm

‘Cause it’s not overTill it’s over, say it one more time

Say

[Chorus: Jung Kook, Jimin]

I wanna dance

The music’s got me going (Music’s got me going)

Ain’t nothing that can stop how we move, yeah (Hey, yeah)

Let’s break our plans

And live just like we’re golden (Ooh)

And roll in like we’re dancing fools (Like we’re dancing fools)

[Post-Chorus: Jin, SUGA, V, Jung Kook]

We don’t need to worry

‘Cause when we fall, we know how to land (We know how to land)

Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight (Ooh)

‘Cause we don’t need permission to dance

È il pensiero di essere giovani

Quando il tuo cuore è proprio come un tamburo

Batte più forte senza modo di proteggerlo

Quando tutto sembra sbagliato

Canta insieme a Elton John

E a quella sensazione, siamo solo all’inizio

Quando le notti diventano più fredde

E i ritmi ti hanno fatto restare indietro

Basta sognare quel momento

Quando ti guardi dritto negli occhi, negli occhi, negli occhi

poi dici

Voglio ballare

La musica mi fa andare avanti

Non c’è niente che possa fermare il modo in cui ci muoviamo, sì

Rompiamo i nostri piani

E vivi proprio come se fossimo d’oro

E rotola come se stessimo ballando in maniera folle

Non dobbiamo preoccuparci

Perché quando cadiamo, sappiamo come atterrare

Non c’è bisogno di parlare, basta fare la passeggiata stasera

Perché non abbiamo bisogno del permesso per ballare

C’è sempre qualcosa che si frappone

Ma se non lasci che ti sconcerti

Saprai come rompere

Mantieni la giusta atmosfera, sì

Perché non si guarda indietro

Non c’è nessuno da dimostrare

Non lo abbiamo bloccato (Sì)

L’attesa è finita

Il momento è ora quindi facciamolo bene, mm (Sì)

Sì, continueremo

E rimani sveglio finché non vediamo l’alba (Sì)

E diremo

Voglio ballare

La musica mi fa andare avanti

Non c’è niente che possa fermare il modo in cui ci muoviamo, sì

Rompiamo i nostri piani

E vivi proprio come se fossimo d’oro

E rotola come se stessimo ballando in maniera folle

Non dobbiamo preoccuparci

Perché quando cadiamo, sappiamo come atterrare

Non c’è bisogno di parlare, basta fare la passeggiata stasera

Perché non abbiamo bisogno del permesso per ballare

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

No, non abbiamo bisogno del permesso per ballare

Da-na-na-na-na-na-na (Ehi)

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

Bene, lascia che te lo mostri

Che possiamo mantenere vivo il fuoco, mm

Perché non è finita finché non è finita, dillo ancora una volta

Dillo

Voglio ballare

La musica mi fa andare avanti (la musica mi fa andare avanti)

Non c’è niente che possa fermare il modo in cui ci muoviamo, sì (Ehi, sì)

Rompiamo i nostri piani

E vivi proprio come se fossimo d’oro (Ooh)

E rotola come se stessimo ballando degli sciocchi (come se stessimo ballando in maniera sciocca)

Non dobbiamo preoccuparci

Perché quando cadiamo, sappiamo come atterrare (sappiamo come atterrare)

Non c’è bisogno di parlare, basta fare la passeggiata stasera (Ooh)

Perché non abbiamo bisogno del permesso per ballare