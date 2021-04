Nelle score ore, i BTS hanno sorpreso i fan annunciando il loro secondo singolo in lingua inglese, chiamato “Butter“, che uscirà il 21 maggio. Secondo un comunicato stampa, la canzone è una “traccia dance pop ricca del fascino armonioso ma carismatico dei BTS .

La boyband è diventata il ​​primo gruppo pop coreano ad essere nominato ai Grammy Awards per la migliore performance di gruppo / duo pop. Il mese scorso, hanno parlato a Usa Today della loro storica nomination per il loro successo in lingua inglese in cima alle classifiche, “Dynamite“.

“Stiamo ancora cercando di realizzarlo. Ma sappiamo che questo è un grande onore e ne siamo profondamente grati. Stiamo facendo del nostro meglio per offrire una grande prestazione per restituire tutto il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri fan”

Per RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, il brano è stato un grandissimo successo detentore di record.

Sono il primo gruppo K-pop a debuttare in cima alla Billboard’s Hot 100. Detengono il Guinness World Records per il video musicale di YouTube più visto in 24 ore (“Dynamite” ha raggiunto 101 milioni di visualizzazioni). Hanno battuto il primato per l’album sudcoreano più venduto di tutti i tempi.

Sui loro prossimi progetti, il gruppo ha aperte le possibilità ad un ritorno dei live, dopo questo difficile periodo legato alla pandemia da Covid-19.

Guardando al resto del 2021, il settetto ha affermato che la loro più grande priorità è incontrare di nuovo ARMY.

“I vaccini hanno iniziato a essere fatti. Se la situazione lo consente, la nostra priorità sarebbe tenere un concerto con i nostri fan. Inoltre, stiamo lavorando su singole canzoni e ci incontriamo anche per le canzoni di gruppo. Quindi rimanete sintonizzati perché verranno fuori nuove cose”

E Butter è il primo nuovo materiale.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e traduzione della canzone. Avrà lo stesso successo di Dynamite?