Attualmente i BTS sono in pausa ma non per scelta personale bensì per doveri irrinunciabili. Come previsto, infatti, alcuni membri del gruppo sono impegnati a prestare il servizio militare, altri -invece- hanno iniziato una carriera parallela solista (con evidente successo). Ma in queste ore è stata ufficializzata una notizia che renderà felici i milioni di fan della band. L’etichetta discografica ha assicurato che la band continuerà a lavorare con la Big Hit “sulle loro future uscite dal 2025 in poi”, secondo una dichiarazione condivisa dalla società madre della Big Hit, la HYBE.

Ecco le parole che confermano progetti e piani ben definiti per i BTS:

“BigHit Music prenderà in considerazione lo status di servizio militare di alcuni membri e prevede di firmare con ciascun componente dei BTS, in sequenza. I membri che attualmente prestano servizio militare avranno completato il loro servizio militare entro l’inizio del periodo contrattuale esclusivo rinnovato nel 2025“

I successi solisti dei BTS

Tutti e sette i membri della band sono entrati nelle classifiche di Billboard da soli, l’ultimo dei quali è V, il cui album solista di sei tracce “Layover” ha fatto il suo debutto al numero 2 nella classifica degli album di Billboard 200 dietro Olivia Rodrigo.

Un vero e proprio boom è stato poi conquistato anche dall’altro componente dei BTS, Junk Kook, grazie al singolo “Seven”. Fin da luglio, la canzone ha immediatamente mostrato il potenziale, diventando la prima canzone di un solista K-pop a debuttare al numero 1 della classifica Global Top Songs. L’esordio da record in 24 ore del pezzo lo ha anche reso il primo artista maschio di qualsiasi paese a superare i 15 milioni di stream del primo giorno con un nuovo brano su Spotify, il secondo in assoluto dopo Taylor Swift.

Del resto, gli indizi per un successo erano chiari fin da subito. Basti pensa che solamente il teaser di “Seven” è riuscito a battere tutti i record, raggiungendo 1 milione di visualizzazioni dopo soli 10 minuti dalla pubblicazione.