Se siete amanti dei BTS e dei Lego, ecco la notizia ideale per voi. Lego ha annunciato il rilascio (previsto per il 1 marzo 2023) del set del video ufficiale di Dynamite. La collezione LEGO “Ideas BTS Dynamite”vede rappresentata la band di sette elementi – composta da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook – sul set del video di successo del 2020. La confezione include ben 749 pezzi con repliche in miniatura del set, incluso il negozio di ciambelle, il camion dei gelati e il negozio di dischi che hanno fatto da sfondo alla celebre clip, uno dei successi più noti della band.

Da dove nasce l’idea?

A dare vita a questa idea sono stati due fan dei BTS e dei LEGO, gli amici Josh, 20 anni, dell’Indiana, e Jacob, 21 anni, di New York. Secondo un comunicato stampa, la coppia ha unito “il loro amore per i BTS e la passione per la costruzione di LEGO” e “hanno lavorato insieme per creare questo set accurato”. Jacob ha dichiarato:

“Josh ha fatto il lavoro di costruzione e progettazione e, in quanto fan dei Massive BTS, gli ho detto cosa ci doveva essere, quali dettagli erano più importanti. È stato un processo davvero divertente”

Gli ha fatto ecco l’amico:

“Jacob aveva la conoscenza dei BTS, ed è stato in grado di dirigere la mia build nel modo giusto. Ho guardato il video musicale più e più volte e ho cercato di catturare la sua essenza nei mattoncini LEGO. È stato folle quando il progetto è diventato virale online dall’oggi al domani”

Quanto costa il set della Lego di BTS Dynamite?

Controllando sul sito della Lego, si legge che sarà disponibile dal 1 marzo 20223 e il prezzo è di 99.99 euro.

BTS e il successo di Dynamite

La canzone “Dynamite” è stata pubblicata il 21 agosto 2020 da Big Hit Entertainment e Sony Music Entertainment ed è il primo pezzo incisa integralmente in inglese. La canzone, scritta da David Stewart e Jessica Agombar e prodotta da Stewart, è un’allegra canzone disco-pop con elementi di funk e soul.

Il successo del brano è stato immenso: ha debuttato al numero uno della classifica Billboard Hot 100, diventando il primo singolo numero uno della band negli Stati Uniti e rendendo i BTS il primo gruppo tutto sudcoreano a raggiungere la vetta della Hot 100. Ha venduto 265.000 download nella prima settimana, segnando la più grande settimana di vendite pure da “Look What You Made Me Do” di Taylor Swift (2017). “Dynamite” è rimasto in cima alla Hot 100 per tre settimane. Su Spotify ha esordito con 7,778 milioni di stream, segnando il più grande giorno di apertura di una canzone nel 2020.