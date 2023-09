L’8 settembre 2023, V, membro dei BTS, ha pubblicato il suo album solista “Layover” -insieme al relativo singolo “Slow dancing“- raggiungendo la posizione numero uno nelle classifiche di iTunes in più di 65 paesi a sole cinque ore dal rilascio del disco. Slow Dancing, intanto, si era già assicurato, parimenti, la posizione numero uno nelle classifiche Top Songs di iTunes in oltre 75 regioni diverse, inclusi paesi importanti come Regno Unito, Brasile, Giappone, Francia, Australia e Canada.

A questo dobbiamo anche aggiungere che il video ufficiale di Slow Dancing, condiviso l’8 settembre, ha accumulato oltre 1,1 milioni di visualizzazioni in meno di 30 minuti, a testimonianza dell’enorme fanbase di V. Le views sono arrivate poi a 6,3 milioni in nemmeno mezza giornata. Ad un certo punto, è stato condiviso che il totale delle vendite dell’album di V, nel suo primo giorno, aveva superato i 2,2 milioni di vendite nella classifica Hanteo.

#V of @BTS_twt has become the first solo artist ever to sell 2 million copies of a single album in one day on Hanteo, with “Layover” currently over 2.2 million sales since its release. pic.twitter.com/bGY9xG46OG — Talk of the Charts (@talkofthecharts) September 8, 2023

A seguire potete vedere il video, leggere traduzione e testo della canzone.

V, Slow Dancing, Testo della canzone (in inglese)

It’s about time we get it straight

Gimme a minute if it ain’t too late

It sounds about right

This can’t be forced, babe

It shouldn’t feel like this

Hurts too much already

Stay with me ‘til the end of the day

Maybe we

Could be

Slow dancing

Until the morning

We could be romancing

The night away

Turnin’ me up and back off like this

What do you want? Do you not like it?

Stop teasin’ me, girl

Now, you made me leave my heart out here

Step on me and I’ll lift you up

Find someone new again (Got it on, did you?)

We were so much alike

Now we’re just distant neighbors

Maybe we

Could be

Slow dancing

Until the morning

We could be romancing

The night away

V, Slow Dancing, Traduzione in italiano

Era giunto il momento di chiarire le cose

Dammi un minuto se non è troppo tardi

Sembra giusto

Non può essere forzato, tesoro

Non dovrebbe sembrare così

Fa già troppo male

Resta con me fino alla fine della giornata

Forse noi

Potremmo essere

Una danza lenta

Fino al Mattino

Potremmo avere una storia d’amore

Tutta la notte

Alzami e torna indietro in questo modo

Cosa vuoi? Non ti piace?

Smettila di prendermi in giro, ragazza

Ora, mi hai fatto lasciare il mio cuore qui fuori

Sali su di me e ti solleverò

Trova di nuovo qualcuno di nuovo (ce l’hai fatta, vero?)

Eravamo così simili

Ora siamo solo dei vicini lontani

Forse noi

Potremmo essere

Una danza lenta

Fino al Mattino

Potremmo avere una storia d’amore

Tutta la notte

V, Slow Dancing, Testo della canzone (in inglese)

A seguire potete ascoltare la canzone in streaming, cliccando qui -invece- il video ufficiale di “Slow dancing”.