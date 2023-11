L’interrogativo sull’assenza di Morgan, se qualcuno non ha seguito quanto accaduto negli ultimi giorni, nascerà questa sera durante la quinta puntata dei Live Show di X Factor 2023. Il cantautore non è più giudice del programma dopo il comunicato stampa condiviso da Sky e Fremantle, nel quale si annunciava la fine della collaborazione. Queste le parole scelte:

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”

Morgan fuori da X Factor: le accuse del cantante e la risposta di Fedez

Immediata e dura la reazione di Morgan che, prima in un’intervista a Repubblica, poi in una conferenza stampa virtuale su Whatsapp, si è scagliato contro il programma. E anche contro Fedez:

“Dietro le quinte sono successe cose contro di me, con la presenza di altre persone e delle telecamere. Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle. Non è paragonabile alla mia ironia, dopo che loro mi avevano provocato sin dalla prima puntata. Un’inimicizia pazzesca, bullismo puro”

Accuse rispedite al mittente dal rapper che ha negato quanto raccontato dal suo ex collega, ai microfoni di Striscia la notizia:

“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario (…) La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba “messa a tacere” con una donazione. Il programma ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il “Licio Gelli” Fedez e la sua P2″

Infine la spiegazione di Fedez sulla “cacciata” di Morgan dal talent show:

Non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. È stato cacciato per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere