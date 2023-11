La notizia di Morgan fuori dalla giuria di X Factor 2023 era nell’aria, nei giorni scorsi, ma l’annuncio ufficiale è stato fatto nelle prime ore di questa mattina, direttamente attraverso gli account social di X Factor Italia. Mentre i social commentavano la notizia e la decisione presa da Sky e Fremantle, il cantautore sceglieva Repubblica per dare il suo punto di vista su quanto accaduto e deciso.

Specifica di aver già contattato un avvocato e di essere lui stesso impegnato, in prima persona, a studiare i dettagli della scelta.

“Sto studiando la disciplina del licenziamento illegittimo,, la tutela nel caso di licenziamento discriminatorio e illegittimo di un lavoratore. Di fatto lo è e me lo hanno detto anche a voce… però se lo scrivessero sarebbe una dichiarazione lampante dell’illecito che hanno compiuto, del tutto al di fuori della legge.. Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione”

Morgan non ci sta di fronte alle parole scelte nel comunicato (“ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati”) e rilancia:

“Quali? Con questo comunicato mi stanno diffamando. Una calunnia. Non la passano liscia. Prendete i popcorn, gente”

Poi, Morgan, continua, dando la sua opinione:

“E questo accade perché sono andato a scompigliare gli interessi di una lobby allucinante, perché bisogna sapere che dentro X Factor c’è una squadra che si è impossessata del meccanismo, una combriccola i cui protagonisti si firmano le canzoni uno con l’altro. Io, lì, sono visto come uno che rompe i progetti, sono tutti connessi. La mia testa l’hanno chiesta tutti”

Anche se, ai tempi delle polemiche nate questa estate, proprio X Factor aveva mantenuto Morgan come giudice all’interno del talent show.

Infine, Morgan, racconta di quanto sarebbe accaduto dietro le quinte del programma, con Fedez:

“Dietro le quinte sono successe cose contro di me, con la presenza di altre persone e delle telecamere. Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle. Non è paragonabile alla mia ironia, dopo che loro mi avevano provocato sin dalla prima puntata. Un’inimicizia pazzesca, bullismo puro”

In merito al suo chiacchierato ritorno a X Factor come giudice, dichiara:

“Sono arrivati e mi hanno assillato per coinvolgermi in X Factor, mi hanno corteggiato allo sfinimento. Non lo volevo fare ma mi hanno ammaliato dicendomi di chiedere ciò che volevo. Ma io non volevo soldi, ma rispetto dal punto di vista professionale, scelte libere nel programma; che mi proteggessero, e infine che curassero con me un ‘‘meglio di’’ di Stramorgan lavorando assieme. Hanno accettato ma non hanno fatto nulla di tutto questo, sono totalmente inadempienti. Hanno accettato che andassi a fare Morgan, se faccio Morgan compio un abuso?”

Qui l’intervista integrale a Repubblica.