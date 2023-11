Primo live show di X Factor 2023 senza Morgan. La quinta puntata del talent show andrà in onda stasera, 23 novembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.

Lo show sarà condotto da Francesca Michielin, con la partecipazione di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico nel ruolo di giudici.

Noi di Soundsblog seguiremo questo nuovo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle ore 21:15.

X Factor 2023 è uno show Sky Original, prodotto da Fremantle, che va in onda dall’X Factor Arena di Milano.

X Factor 2023, quinta puntata, anticipazioni Live Show

Mistero sulle canzoni e sulle assegnazioni in questa quinta puntata di X Factor 2023, in onda giovedì 23 novembre 2023.

Non sono state rese note le canzoni che i concorrenti in gara eseguiranno (come, invece, accadeva sempre) ma sappiamo solo che ci sarà una manche dedicata ai brani più celebri di Max Pezzali, ospite di questo live show.

Nel corso della diretta è prevista un’eliminazione.

Ovviamente sparisce la possibilità del Tilt, visto la presenza di tre giudici dopo il licenziamento di Morgan, via comunicato stampa, avvenuto nei giorni scorsi:

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato

Dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la quarta puntata dedicata ai Live è per stasera, giovedì 16 novembre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21:30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.