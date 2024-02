Ghali non è solo al Festival di Sanremo 2024. Il cantante, in gara con ‘Casa mia’, si esibisce sul palco del Teatro Ariston in compagnia di un alieno che gira nei paraggi, durante la sua performance. Una scelta che ricorda sicuramente lo scimmione che accompagnava Francesco Gabbani durante Occidentali’s Karma. In questo caso, però, esiste un forte legame col significato del pezzo e con il video che accompagna la canzone.

Casa mia racconta il nostro pianeta con occhi nuovi, attraverso un inedito dialogo musicale tra l’artista e un extraterrestre che esplora per la prima volta il pianeta Terra. In uno scambio serrato di barre, scandito da un sound dal gusto elettropop in cui trovano spazio elementi synth spaziali a donare al brano una dimensione futuristica, la canzone offre uno spunto di riflessione sulla condizione umana, alternando il senso di meraviglia nei confronti del nostro pianeta all’amarezza per i mali che lo affliggono. Dalla conversazione con l’altro sorge una speranza palpabile: Ghali stravolge ancora una volta i tradizionali punti di riferimento (Casa mia, Casa tua / Che differenza c’è? Non c’è), con la convinzione che nonostante le atrocità umane, la Terra, con i suoi prati verdi e mari blu, possa essere per tutti il luogo più prezioso dell’universo.

Come abbiamo anticipato, proprio l’extraterrestre Rich Ciolino, che da giorni sta vivendo e condividendo sui social l’esperienza sanremese con Ghali, è insieme all’artista al centro del video di Casa Mia, fuori su YT. A colorare le sequenze del videoclip, celebrando a colpi di ritmo quest’incredibile incontro, le tinte verdi dei prati e quelle blu del cielo, in quella che è a tutti gli effetti la loro cartolina dalla Terra. Rich Ciolino ha anche un account Instagram personale (clicca qui).

Potete recuperare la clip cliccando qua.