Rich Ciolino: chi è l’alieno di Ghali a Sanremo 2024

Nel corso della prima puntata di ‘Sanremo 2024’, durante l’esibizione di Ghali sulle note di ‘Casa Mia‘, dalla platea, è apparso un simpatico alieno, di nome Rich Ciolino. Il cantante, nei giorni precedenti all’inizio della kermesse festivaliera, non si è mai separato dal compagno di viaggio, protagonista anche del video ufficiale del brano presentato alla settantaquattresima edizione del ‘Festival della canzone italiana’

Il simpatico pupazzetto, nel giro di poche ore, è diventato l’idolo di grandi e piccini. Ha anche un profilo Instagram ufficiale @rich_ciolino che, ad oggi, conta oltre 28500 followers. Ma il numero è destinato sicuramente a salire nelle prossime serate.

Chi Rich ciolino l’alieno di Ghali a Sanremo 2024? Significato

Proprio nel testo del pezzo sanremese, il rapper racconta ad un extraterrestre quando sia bello il nostro mondo: “Sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un’astronave, lo so”. Nell’intervista rilasciata a RaiPlay, alla viglia della sua partecipazione a Sanremo, l’artista ha spiegato quanto sia stato importante utilizzare questa metafora per spiegare i cambiamenti di quest’epoca: “Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono”

Una presenza già annunciata qualche settimana fa: “È venuto a trovarmi da molto lontano, è atterrato a gennaio in Italia. Vuole scoprire il mondo partendo da qui. Ha partecipato al brano Casa mia, sarà sul palco con me, non so quando, se stasera o nel finale ma non vuole che spoilero troppo. Abbiamo scritto il brano insieme. Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono” ha spiegato a Fanpage.

Un po’ come accaduto per la scimmia di Francesco Gabbani in Occidentali’s Karma, ad oggi, non si conosce ancora l’identità dell’essere arrivato da un mondo lontanissimo anni luce dalla Terra.