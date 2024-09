Ghetto Superstar è una canzone di Lazza con il featuring di Ghali tratta dall’album “Locura”, disponibile dal 20 settembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da Drillionaire, Nightfeelings & KIID, insieme a testo e significato.

Ecco il testo di Ghetto Superstar di Ghali:

Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ora una superstar, ora una superstar

Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ora una superstar, ora una superstar

Sto (Sto) coi fari spenti su una supercar

Spendo anche se tornerò povero

Vengono e vanno come un boomerang

Sì, lo so, tu lo sai che

Ho voce in capitolo nel boulevard

Tutte ‘ste tipe vanno crazy, in love

Fuori per una ghetto superstar

Morirò in quеlle Nike Air

Guardami, negli occhi ho il logo di еuro e dollari

È un po’ che non sento la para di

Viaggiare su un volo in economy

Dentro l’iPhone ho due o tre scandali

Odio tutti quanti ‘sti wannabe

So che la bocca dice: “Parlami”

Però in realtà direbbe: “Mollami”

Questo privé non è un privé

Ogni mio fra’ è senza alibi

Nessuno qui parla di te

Devi pagarmi, è un adv, ehi

Lei vuole ‘sta ghetto music, bad and boujee

Ho più bombe di Putin, passa e chiudi

Oggi è un giorno perfetto come Lou Reed

Eravamo gli esclusi, quelli stupid

Ora exclusive

Sto (Sto) coi fari spenti su una supercar

Spendo anche se tornerò povero

Vengono e vanno come un boomerang

Sì, lo so, tu lo sai che

Ho (Ho) voce in capitolo nel boulevard (Boulevard)

Tutte ‘ste tipe vanno crazy, in love (Love)

Fuori per una ghetto superstar (Superstar)

Morirò in quelle Nike Air

Regola numero uno: di Goku ce n’è solo uno

Brillo come il plenilunio anche se brancolo nel buio (Mhm)

Colazione da Gattullo, a fianco ho una figa da urlo (Uh)

Mi sento io di brutto, parlo con Dio di tutto (Mhm)

Sì, sono tornato e il tuo manager è pallido (Why?)

Chi ha puntato su di te probabilmente è strabico

Il suo fondoschiena trema, sembra che c’ha il Parkinson

E quando è Capodanno, sembra il mio onomastico

Ho mangiato più di Pac-Man, ma non sono ancora sazio

Ho fatto i milioni e non so giocare a calcio

Il mio nemico sembra stanco, non supera centrocampo

Non sono un terrorista, perché ti stai spaventando?

Che me ne frega io di loro (Loro), è nu jorno buono (Buono)

Ogni giorno è buona per rubarti il lavoro

Lascia stare il Duomo, non dici manco grazie

Ridammi la Madonnina, poverina, se parlasse

Sto (Sto) coi fari spenti su una supercar

Spendo anche se tornerò povero

Vengono e vanno come un boomerang

Sì, lo so, tu lo sai che

Ho (Ho) voce in capitolo nel boulevard (Boulevard)

Tutte ‘ste tipe vanno crazy, in love (Love)

Fuori per una ghetto superstar (Superstar)

Morirò in quelle Nike Air

Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ora una superstar, ora una superstar

Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ghe-Ghetto chic, ora una superstar

Ora una superstar, ora una superstar