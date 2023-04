Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 -dove erano in gara con “Furore“, tra i tormentoni di questa edizione- Paola & Chiara hanno finalmente annunciato la pubblicazione del loro nuovo disco di inediti. Un album attesissimo dai fan delle sorelle Iezzi, speranzose che il loro comeback non fosse legato solo ad un unico brano. E l’annuncio del progetto discografico ha rassicurato il loro pubblico. Per sempre vedrà la luce il 12 maggio 2023.

Disponibile da oggi in pre-order e pre-save, “Per sempre” è la chiave d’accesso al nuovo scintillante universo del pop duo più iconico della musica italiana, uno scatto inedito delle sorelle Iezzi che le ritrae nelle loro più comode dancing shoes, pronte a stupire con una tracklist tutta da cantare e ballare a ritmo di irresistibile celebration: un concentrato di emozioni e good vibes destinato a rimanere nel tempo, per sempre.

Per rendere ancora più memorabile questa celebration, il disco è stato pensato in sei diversi formati glam in pieno stile PAOLA & CHIARA: CD silver foil digisleeve, CD silver foil digisleeve autografato; CD jewel box con aluminium pack; LP bianco, silver foil sleeve autografato; LP nero, Silver foil sleeve; LP rosa, silver foil sleeve autografato e numerato.

L’album arriva alla vigilia degli show milanesi del “Paola & Chiara Per sempre”, l’elettrizzante avventura live prodotta da Vivo Concerti che dopo la data zero del 5 maggio (@Live Club di Trezzo sull’Adda) farà tappa al Fabrique di Milano il 13/5 (sold-out) e il 14/5 per poi toccare Roma il 19/5 e 20/5 all’Auditorium Conciliazione. Anche la calda stagione dei live verrà travolta dall’incontenibile energia delle sorelle Iezzi con il “Paola & Chiara Per sempre – Estate”, la tournée che tra luglio e settembre illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia a ritmo dei brani più amati e dell’immancabile Furore, già Disco d’Oro.

Vi terremo aggiornati con tutte le anticipazioni sul nuovo album che, secondo rumors, conterrà anche alcuni dei pezzi più noti di Paola & Chiara, rivisitati con la partecipazione di colleghi e colleghe.