Elodie duetterà insieme a Paola & Chiara per il brano “Festival”. La notizia, emersa in queste ore, ha entusiasmato i fan delle sorelle Iezzi e dell’interprete di “Due”. E proprio le artiste di “Furore”, ammettono questa scelta quasi ‘obbligata’ nel proporre alla collega questa collaborazione che già promette molto bene:

“Non poteva che essere lei il featuring per questa nostra canzone. Per noi è una cosa stupenda riuscire a collaborare con lei e che lei ci abbia dato la sua cifra stilistica e la sua visione sulla vocalità di questa canzone”

Prende quindi sempre più piede l’ipotesi che vi avevamo anticipato, l’uscita del disco “Per sempre” con una serie di featuring per i brani storici di Paola & Chiara. C’è mistero sull’album che potrebbe include qualche inedito ma soprattutto pezzi cult della loro carriera in una chiave riarrangiata. Ogni giorno sarà svelato un nuovo indizio e il primo -l’ufficialità di Elodie per “Festival”- è stata un’ottima partenza.

Quando uscì “Tribale”, in molti di divertirono a fare un mash up proprio con “Festival”, richiamando le sonorità e sfumature musicali che andavano in perfetta armonia. Quale modo migliore se non rendere ufficiale un featuring già ‘bramato’ dal popolo del web?

“Era il 2001 e avevamo bisogno di trovare una nuova ispirazione per scrivere il disco nuovo. Ci piaceva l’idea di tornare con un brano estivo ma con delle connotazioni diverse, nuove. Abbiamo preso un volo e siamo andate in Brasile. E credo che proprio lì sia nata l’idea della canzone. Il vero cuore del brano è proprio il Brasile. Non sapevamo che poi saremmo tornate proprio a Rio per girare poi il video di questo pezzo”

Paola & Chiara stanno vivendo un momento d’oro dopo il loro attesissimo ritorno sul palco del Teatro Ariston con “Furore”. Dopo anni di stop, la reunion delle sorelle Iezzi era stato auspicato a gran voce dai fan, speranzosi di vederle ufficialmente insieme dopo qualche loro comparsata sul palco, nel 2022 (come al concerto di Max Pezzali a San Siro).

Furore ha conquistato, proprio in questi giorni, il disco di platino ed è uno dei successi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023, tra i brani più trasmessi in radio, ballati e ascoltati. Un meritato riconoscimento per le sorelle Iezzi dopo il periodo difficile degli ultimi dischi prima della loro rottura.