Per Paola Iezzi è tempo di affidarsi alla dance-pop sulle note di Club Astronave, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 6 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile da oggi in presave.

Il pezzo ricalca sonorità trance/dance, con una vibe elettronica pop iconica dei primi anni 2000 ispirata a icone pop di quegli anni come Madonna, qui in chiave contemporanea. Il brano è scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo e Danilo Cortellino, e composto (oltre che dalla stessa Paola) da Alessandro Gemelli, Simone Giacomini, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende.

Il testo di Club Astronave

Questa musica che parte dalle casse

Non mi fa capire niente

Ho voglia di ballare, di ballare, di ballare

I tuoi occhi sono disco balls nella notte

Con i piedi scalzi sulla terra rossa di Marte

In cerca di un amore, un amore che fa male

Ma una lacrima mi scioglie il trucco sulle guance

Mi riporta giù, giù, giù, giù Amore, ti verrò a cercare

Mentre tutti ballano

Nel club astronave Non ricorderai nemmeno chi sei

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un suono, è uno shock elettrico

È la soluzione, il male minore

Banditi nella notte, è una follia

Segui l’istinto e portami, portami via

Comete che non lasciano una scia

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un club astronave Quest’onda mi travolge, ma il volume

Fa tremare le pareti

Ora ho voglia di cantare, di cantare, di cantare

Anche oggi suona I Will Survive nella notte

Con le mani verso il cielo prego Dio in questa sorte

In cerca di un segnale che aprirà tutte le porte

Ma una lacrima mi scioglie il trucco sulle guance

Mi riporta giù, giù, giù, giù Non ricorderai nemmeno chi sei

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un suono, è uno shock elettrico

È la soluzione, il male minore

Banditi nella notte, è una follia

Segui l’istinto e portami, portami via

Comete che non lasciano una scia

Su questa canzone hai preso il mio cuore E vedo te nell’ombra

Nascosto tra la folla

E torna la mia voglia Non ricorderai (Non ricorderai) nemmeno chi sei

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un suono, è uno shock (È un suono, è uno shock) elettrico (Elettrico)

È la soluzione, il male minore

Banditi nella notte, è una follia

Segui l’istinto e portami, portami via

Comete che non lasciano una scia

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un club astronave (È un club astronave)

Il significato della canzone Club Astronave

Club Astronave unisce il desiderio di evasione e connessione emotiva con un’atmosfera notturna, cosmica, dove emerge forte il desiderio di trovare un amore profondo mentre si è immersi in un contesto di festa e movimento. “Club Astronave è un viaggio lungo una notte all’insegna delle sensazioni pulsanti da dancefloor, in una dimensione in cui sono il ritmo e l’istinto a comandare: un luogo immaginifico che rappresenta uno spazio di libertà, musica e passione.

Ecco le parole della cantante:

“Quella dell’astronave è una metafora che suggerisce un viaggio non solo fisico ma anche emotivo, in cerca di un significato e di un legame speciale. La musica diventa il mezzo per lasciarsi andare, affrontare le emozioni e dimenticare momentaneamente il resto del mondo, pur riportando ogni tanto alla realtà con una punta di malinconia”