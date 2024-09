Dopo averci fatto scatenare tutta l’estate con “Festa Totale” Paola & Chiara son tornato con una speciale formazione in trio: è in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre Il linguaggio del corpo, il nuovo singolo con il featuring di BigMama fuori per Columbia Records/Sony Music Italy.

Queste le parole di Paola & Chiara nel parlare dell’inedita collaborazione.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “IL LINGUAGGIO DEL CORPO” SU YOUTUBE.

Di te non m’innamoro mai

Vive e muore la poesia

È un viavai come in un night

Senza più allegria

Lascia tutto ciò che hai

Lascia la tua fantasia

Libera come una città

Senza ipocrisia

Le lame nelle giarrettiere

Per difenderci da chi vuole il cuore

Metterlo in catene

Sangue che bolle nelle vene

Quello che versi da bere

Vuoi vederе, non vedere

Non mi guardarе così

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Quando mi guardi così faccio

Ah ah ah ah ah

Sì (Mama!)

Ora il fuoco è più caldo negli occhi

Ma il tuo cuore batte sottozero

E adesso bruci tutto quello che tocchi

Animo nero, black mamba, veleno

So che il mio corpo ti parla

Sulle curve sbandi e per strada ti lascerò

Freddo vestendo i tuoi panni

Che indossi da anni, ma ho un alibi e scapperò

Fit check, zero feedback

Solo me, me, me, due di picche

Quanto finge

Chi ti dice “Hai solo me, me, me”

Menti, lo sai che menti

Se dici che non vorresti mai una come me

Ma dimmi ora che pensi, Io so mi pensi

Ma adesso è troppo tardi, paga il conto in cachet

(Three, two, one!)

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Quando mi guardi così faccio

Ah ah ah ah ah

Ed arrivi giù

Scivolando fra le ombre

Stanotte tu

Spogli la mia anima forte

Che quando mi guardi i tuoi occhi mi fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah