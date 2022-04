Il nuovo singolo di Lazza, ‘Panico’ feat. Takagi & Ketra, scritto dallo stesso Lazza e Petrella, sarà in radio dal 15 aprile ed è già nella top 10 nella Global Italia di Spotify.

A distanza di tre anni dal disco di debutto Re Mida, Lazza è tornato con il suo nuovo progetto discografico: un viaggio introspettivo in 17 tracce che attraversano lo spazio e l’Io del rapper milanese, alla scoperta dei suoi lati più intimi e nascosti.

Lazza feat. Takagi e Ketra, Panico, Significato canzone

Lazza parla di un errore, di uno sbaglio nell’aver iniziato un rapporto che diventa malsano soprattutto per lui. Lei non parla, finge, fa finta di nulla e poi lo colpisce, facendolo precipitare nelle insicurezze e nel “panico”, tra drink e buttafuori che lo fanno uscire dai locali. E, nonostante il ritorno, il rapporto è evidentemente tossico (“Tu sei il bene, ma diventi il male, Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare”).

Panico, Ascolta la canzone

Qui potete ascoltare “Panico”, tratto dall’album Sirio (dove troviamo anche Ouve3rture)

Lazza feat. Takagi e Ketra, Panico, Testo canzone

Sei l’ennesimo sbaglio che potevo anche evitare

Su un tetto al primo appuntamento solo per gridare

Vedersi solo per sc0pare, poi precipitare giù

E fuori è nebbia fitta

E perché ora stai zitta?

E cosa vuoi che dica?

E come fai tu, e come fai a fare sempre finta

E poi darmi una spinta e farmi andare giù?

E tanto lo sai, farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta

Per il panico

Io sono quello che resta per ultimo

A guardare tutti mentre se ne vanno

Entro sempre più freddo e più vuoto

Sembra Milano il primo dell’anno

E sembra che faccio finta di niente

Ma ogni giorno mi allego più storie

So che lo sai come ci si sente a stare senza un angelo custode

Viviamo come senza un giorno dopo

Lascio l’auto con le chiavi dentro

E corro a prenderti un vestito nuovo

Che starà meglio sul pavimento

E spingo finché quel rimmel ti cade

Tu sei il bene, ma diventi il male

Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare

E tanto lo sai, farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta

Per il panico

Forse anche stanotte perdo la voce per dire niente

Penso alle nostre ferite aperte

Sfondo le porte solo se serve

Tanto lo sai, farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta

Per il panico