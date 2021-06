Capo Plaza ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, Panama, disponibile dal 18 giugno 2021 e con il featuring di Aya Nakamura.

Il brani anticipa la pubblicazione del disco “Plaza, Deluxe edition“, una nuova versione dell’album “Plaza” che, uscito il 22 gennaio e certificato platino con oltre 148 milioni di streaming, ha dominato la chart di Spotify Italia ed è entrato direttamente al n.1 della classifica ufficiale degli album.

Nella nuova versione dell’album, ci sono nuovi brani che si aggiungono e tre sono i featuring internazionali a partire da “Panama”, il nuovo singolo in uscita il 18 giugno insieme all’album, con cui l’artista multiplatino rinnova la fortunata collaborazione con Aya Nakamura, l’artista femminile francese più ascoltata al mondo, con cui ha già collaborato per il remix di “Pookie” (certificato triplo PLATINO).

A questa traccia si aggiungono poi “Pronto” con Tion Wayne, artista dell’hip hop inglese che ha scalato le classifiche di vendita in Inghilterra con “Body” x Russ Millions e che ha scelto Capo Plaza per un esplosivo remix del brano stabile nella Top50 Spotify con 8 milioni di stream, e con Morad in “Envidioso”, il singolo uscito il 16 aprile prodotto da Mojobeatz e Voluptik, che vede il feat de “La voz della calle”, uno dei più importanti e riconosciuti rapper in Spagna e in tutto il Nord Africa, insieme ai due inediti “I soldi parlano” e “Nuovo Canada”.

Questa la tracklist resa nota di “Plaza – Deluxe Edition”:

1. Track 1

2. Plaza

3. VVS (feat. Gunna)

4. Allenamento#4

5. Fiamme Alte

6. Demonio (feat. Sfera Ebbasta)

7. Street

8. OMG

9. Richard Mille (feat. Lil Tjay)

10. No Stress (feat A Boogie Wit Da Hoodie)

11. Non fare così

12. Ferrari (feat. Luciano)

13. Pochette

14. Successo

15. Tevez

16. Ultimo Banco

17. I Soldi Parlano

18. Panama (feat. Aya Nakamura)

19. Envidioso (feat. Morad)

20. Pronto (feat. Tion Wayne)

21. Nuovo Canada

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video di “Panama” non appena disponibili.