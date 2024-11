Nati bastardi è un brano di Capo Plaza feat. Tony Effe tratto dalla versione deluxe di “Ferite”.

Nell’album “Ferite” Capo Plaza mostra per la prima volta le sue ferite, come sulla cover, si apre per la prima volta e mostra la sua capacità di affrontare le situazioni mantenendosi coerente con la origine rap/trap. Rimanendo sempre fedele a sé stesso e aprendosi verso collaborazioni e suoni che un tempo gli sembravano lontani Plaza mette in questo album una serie di riflessioni che per la prima volta butta fuori e cerca di esorcizzare, unendo la parte trap, il mondo urban e pop, brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat come quello con Mahmood e, per la prima volta, due donne in un suo disco: Annalisa e Anna.

CLICCA QUI PER L’OFFICIAL VISUAL ART DI “NATI BASTARDI” DI CAPO PLAZA E TONY EFFE.

Nati bastardi, non chiedermi quello che non posso darti

Oh baby, così distanti

Ho venduto i sentimenti perché non voglio ammalarmi ma

Young and **, il tuo Dolce e Gabbana, non sei chic, baby, Dolce e Cattiva

Dopo un kiss ti ho mandato a casa

Sogni Hermes, Prada, Dolce vita, ma non sai della vita

Resta chiusa nel circo

La ruota gira ma nessuno ha mai vinto

Non è amore vero come le sue labbra finte

Al collo c’ho il *** non metto le collanine