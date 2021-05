A partire dal prossimo 18 giugno, sarà disponibile la versione deluxe di Plaza, il secondo album di inediti di Capo Plaza, pubblicato lo scorso 22 gennaio e certificato Disco di Platino dalla Fimi.

Plaza – Deluxe Edition conterrà 5 canzoni inedite e, a partire da oggi, l’album è disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su Amazon. L’album sarà acquistabile nei seguenti formati: CD standard, CD Special Edition Amazon autografato, doppio Vinile numerato bianco autografato, doppio Vinile numerato trasparente autografato. A partire da domani, 1° giugno 2021, l’album sarà disponibile anche in pre-order e in pre-add su iTunes.

Tra i 5 brani inediti, ne troveremo uno già pubblicato recentemente come singolo: stiamo parlando di Envidioso, l’ultima collaborazione internazionale di Capo Plaza, singolo che vede la presenza di Morad, rapper spagnolo di origini marocchine.

Plaza, secondo album di inediti del rapper salernitano dopo 20, ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Dall’album, sono stati estratti i singoli Allenamento #4 (Disco d’Oro), Street (Disco d’Oro), Plaza e Non fare così (Disco di Platino).

Plaza è anche ricco di collaborazioni internazionali che hanno visto Capo Plaza duettare con A Boogie wit da Hoodie, per la canzone No Stress (dopo il successo della precedente collaborazione in Look Back At It, certificata doppio Disco di Platino), con Gunna, per il brano VVS, con Lil Tjay, per la canzone Richard Mille, e con il rapper tedesco Luciano, per il brano Ferrari. In Plaza, è presente anche una collaborazione con Sfera Ebbasta in Demonio, canzone certificata Disco d’Oro.

L’album si trova stabilmente nella top 20 della classifica Fimi, a 18 settimane dalla pubblicazione. Oltre al Disco di Platino, Plaza ha anche raggiunto quota 148 milioni di stream. Al momento dell’uscita, l’album ha dominato le classifiche di Spotify Italia.