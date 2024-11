Nuovo inizio è una canzone di Capo Plaza con il featuring di Shiva tratta dalla deluxe edition dell’album “Ferite”, disponibile da venerdì 15 novembre 2024.

Il testo di Nuovo inizio di Capo Plaza e Shiva.

Bu-bu-bu

Ehi, andiamo

We outside, sono in strada, non dormo da un giorno intero (Milano)

Pushin’ P, Rolex Chocolate, ma non sono Ferrero (Bu-bu)

Se vuoi il beef, stiamo ai corner come le palline di e– (Esatto)

Se vuoi il beef, siamo pronti, nonostante ‘sto successo (Esatto)

Questa merda mi ha cambiato, non tornerò più lo stesso (Non più)

Sangue che copre i miei occhi, troppa rabbia, sono cieco (Bu-bu, bu-bu)

Bitch si specchia nei carati che ho messo sopra l’orecchio (Bitch, bitch)

We outside (Let’s go, let’s go), touch the sky (Andiamo)

Non toccare nessun membro o finisci in tempo zero

In uno slide (Milano), Lambo white (Milano)

From thе bottom sto contando ‘sti chilometri di euro

We outsidе, baby, dai

Non pensare che ho mai tolto i miei piedi da per terra

Tu lo sai che nella vita io non ho mai avuto scelta

Tu lo sai ciò che ho passato e non è passato in fretta

Ho fratelli in una bara, quante le giornate buie

È grazie a te se ho ritrovato quella luce in fondo al tunnel

Se ho messo la testa a posto lontano dalla palude

Per te prenderei la luna anche solo a mani nude

E, baby, lo so bene a cosa è servito soffrire

Pagine su pagine, ma senza un lieto fine

Anche a un passo dalla fine, può arrivare un nuovo inizio

Ma poi tutto si sbiadisce, sì, siamo in un labirinto

Nelle strade ancora fame, no, sì, è facile impazzire

Vorrei solamente il mondo che un secondo mi capisse

E non serve che mi parli, coi tuoi occhi già sai dirlo

E con tutti ‘sti contanti, senza te che cosa ho vinto?

Ehi, orologi con smeraldi, il mio tempo è cristallino

Sai che ho sorseggiato il fango, ora viola nel mio biberon

Ora i soldi nel cuscino, ma ogni notte è un nuovo incubo

E qua vendono palline, mo Milano è come a Wimbledon

Steppo le nuove Timberland, Anthony nei Timberwolves

Mi trovi a sud dell’hinterland alzando un nuovo minimo

Stai giocando al minimo, qua puntiamo al miliardo

Gli orologi brillano, non ho mai messo un Casio

Tu lo sai, prima o poi sarà dal mio lato

Curerai le ferite che ti ho causato

Cosa fai? Mo vai via e, no, manco mi guardi

Vicini e distanti e, sì, così fragili

Baby, ormai il mio time si sta dimezzando

Fino a quando morirò, non mi capiranno

Voglio vibes, la moonlight

E tu che mi guardi, tu che mi rilassi (Yeah)

E, baby, lo so bene a cosa è servito soffrire

Pagine su pagine, ma senza un lieto fine

Anche a un passo dalla fine, può arrivare un nuovo inizio

Ma poi tutto si sbiadisce, sì, siamo in un labirinto

Nelle strade ancora fame, no, sì, è facile impazzire

Vorrei solamente il mondo che un secondo mi capisse

E non serve che mi parli, coi tuoi occhi già sai dirlo

E con tutti ‘sti contanti, senza te che cosa ho vinto?

Okay, AVA

Uh, still Finesse