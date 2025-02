Capo Plaza è atteso stasera in concerto al Palazzo dello Sport a Roma dopo la data del 1 febbraio scorso al Forum di Assago a Milano. Il suo ultimo disco si intitola “Ferite” e con questo lavoro consolida ancora di più la sua posizione di punta nella scena musica italiana, che vanta 75 Dischi di Platino e 36 oro. Una naturale evoluzione artistica di uno dei re dell’urban italiano, capace comunque di mantenere sempre un suo stile unico.

Nell’album “Ferite” Capo Plaza mostra le sue ferite, come sulla cover, si apre per la prima volta e mette in luce la sua capacità di affrontare le situazioni, mantenendosi coerente con l’origine rap/trap. Rimanendo sempre fedele a sé stesso e aprendosi verso collaborazioni e suoni che un tempo gli sembravano lontani, Plaza inserisce in questo album una serie di riflessioni che per la prima volta butta fuori e cerca di esorcizzare, unendo la parte trap, il mondo urban e pop, brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat inediti come quelli con Mahmood e, per la prima volta, con due donne in un suo disco: Annalisa e Anna.

Scaletta canzoni Capo Plaza a Roma, concerto 4 febbraio 2025

Giovani fuoriclasse

Allenamento 1

Allenamento 2

Allenamento 3

Allenamento 4

Uno squillo

20

Non cambierò mai

Pasticche

Pookie

Goyard

Acqua passata

Serio

Lo so che

Ratata

Nisida

Borse Hermes

Ne è valsa la pena

Ghetto chic

Alè

Moon

La cassa

Nella trap

Nuovo inizio

Fino all’alba

Sottovuoto

Tesla

Street

Forte e chiaro

Non fare così

Soldi arrotolati

Vetri neri

Polvere

Ancora qua

Alyx

Honey

Capri Sun

Giovani Fuoriclasse

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.