Pa Mis Muchachas è il singolo che segna il ritorno di Christina Aguilera, disponibile in radio e negli store digitali dal 22 ottobre 2021.

Il singolo vede la partecipazione della rapper di origini messicane, Becky G, della cantante argentina Nicki Nicole e della rapper spagnola Nathy Peluso.

Pa Mis Muchachas segna un doppio ritorno per Christina Aguilera che, dopo più di vent’anni, torna a pubblicare un singolo in spagnolo. La Aguilera, infatti, pubblicò il suo primo progetto in lingua spagnola, l’album Mi Reflejo, nel lontano 2000 anche se, per la precisione, nel 2013, la cantante collaborò con il cantante messicano Alejandro Fernández per il brano Hoy tengo ganas de ti.

Pa Mis Muchachas, di cui è disponibile anche il video ufficiale, è la prima anticipazione di un nuovo progetto in spagnolo di Christina Aguilera che dovrebbe essere suddiviso in più EP.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Pa Mis Muchachas. Cliccando qui, potete vedere il video.

Christina Aguilera – Pa Mis Muchachas: il testo

Tengo

Y yo solita me mantengo

Pa donde quiera voy y vengo

Hago temblar el piso

Y no pido permiso

Cuando llego no aviso.

Una mujer tan dura como yo

Fue la que me enseñó todo este flow.

Esta guaracha

Pa mis muchachas

Que se sueltan el pelo

Que le meten sin miedo

Que esta canción les cae como anillo al dedo.

Pa mis muchachas

Pa mis muchachas.

No soy solo una cara bonita

Tengo fuerza fuego y dinamita

Si estoy flaca o con curvas

Como sea a ti te gusta

Ten cuida’o con esta mamacita.

Consentida con mi antojo estoy comprometida

De mí se dice que soy

Una tirana luminosa

Yo he nacido con las uñas afiladas.

Pa mis muchachas las que siempre responden

Las que no preguntan y les caen donde

Pa las que saben como son y no les cabe que les den indicacione

Tu no nos conoces así que no hables de nosotras

No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras

Lo que te falta a ti pues papi a mi me sobra

No vas a ponernos a todas en contra.

Una mujer tan dura como yo

Fue la que me enseñó todo este flow.

Esta guaracha

Pa mis muchachas

Que se sueltan el pelo

Que le meten sin miedo

Que esta canción les cae como anillo al dedo.

Cuando estoy llorando

Mezclo mis lagrimas tequila y limón

Y me levanto.

Pa mis muchachas

Pa mis muchachas

Pa mis muchachas

Esta guaracha pa mis muchachas

Pa mis muchachas

Esta guaracha pa mis muchachas.

Pa mis muchachas.

Que se sueltan el pelo

Que le meten sin miedo

Que esta canción les cae como anillo al dedo.

Apriétale.

Pa Mis Muchachas: la traduzione

Io ho

E io stessa rimango sola

Ovunque voglio, vado e vengo

Faccio tremare il pavimento

E non chiedo il permesso

Quando arrivo, nessun avviso.

Una donna forte come me

È stata lei a insegnarmi tutto questo flow.

Questa guaracha

Per le mie ragazze

Che sciolgono i loro capelli

Che la mettono senza paura

Che questa canzone calza loro a pennello.

Per le mie ragazze

Per le mie ragazze.

Non sono solo un bel viso

Ho il fuoco e la forza della dinamite

Se sono magra o formosa

Qualunque cosa ti piaccia

Stai attento con questa mamacita.

Viziata con il mio capriccio, mi sono impegnata

Di me si dice che io sono

Un tiranno luminoso

Sono nata con le unghie affilate.

Per le mie ragazze che rispondono sempre

Quelle che non chiedono e cadono dovunque

Per chi sa come stanno e non ha un’indicazione

Non ci conosci quindi non parlare di noi

Tu sei solo uno che ha vissuto nelle nostre ombre

Quello che ti manca perché di papi ne ho in abbondanza

Non ci metterai tutti contro.

Una donna forte come me

È stata lei a insegnarmi tutto questo flow.

Questa guaracha

Per le mie ragazze

Che sciolgono i loro capelli

Che la mettono senza paura

Che questa canzone calza loro a pennello.

Quando sto piangendo

Mescolo le mie lacrime, tequila e limone

E mi sveglio.

Per le mie ragazze

Per le mie ragazze

Per le mie ragazze

Questa guaracha per le mie ragazze

Per le mie ragazze

Questa guaracha per le mie ragazze.

Per le mie ragazze.

Che sciolgono i loro capelli

Che la mettono senza paura

Che questa canzone calza loro a pennello.

Stringila.