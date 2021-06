Christina Aguilera pubblicherà il nuovo album entro la fine del 2021? Le indiscrezioni fanno presagire un possibile ritorno della cantante, attualmente impegnata con due album. A dare questa anticipazioni non è stata lei, bensì l’autore e produttore Federico Vindver che, in una recente intervista, ha rivelato:

Stiamo finendo l’album di Justin Timberlake ed è bellissimo. Super divertente. E sto anche finendo l’album di Christina Aguilera che uscirà, pure lei, quest’anno.

Un rumor che anticiperebbe i piani della popstar. Christina Aguilera, rispondendo ad una domanda diretta per Health magazine, aveva ammesso:

Mancano mesi prima che qualsiasi cosa venga annunciata. Sto lavorando contemporaneamente al mio disco in inglese e al seguito del mio album di debutto in spagnolo, sono in ritardo di circa 20 anni. Sono una perfezionista e voglio dare tutto il mio meglio, soprattutto a causa della ricerca interiore che ho fatto nell’ultimo anno e della nuova prospettiva che ho. Mi sono ispirata e mi sono ricollegata a me stesso. Mi sono innamorata di nuovo della musica, il che è una cosa molto importante da dire, avendo trascorso tutta la mia carriera proprio in questo settore.

La tempistica, con “mesi” come periodo di attesa per l’annuncio del suo comeback, potrebbe coincidere con le anticipazioni di Vindver, calcolando che mancano circa ancora 6 mesi entro la fine del 2021. Sarà questo l’anno del ritorno con i due dischi in lavorazione?

Sono passati tre anni dall’ultimo album pubblicato dalla cantante. Liberation, in America, ha fatto il suo esordio in sesta posizione, diventando così il settimo disco della cantante ad aver debuttato nella top ten della Billboard. In merito alle classifiche e vendite, Christina spiegò: