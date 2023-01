Ornella Vanoni è stata ospite di Non Stop news su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. La cantante ha raccontato di seguire con interesse il Festival che, nella serata finale, vedrà la presenza -come ospite- di Gino Paoli:

“Seguirò Gino Paoli, siamo rimasti molto legati. Guarderò il Festival con grande gioia”

Ricordando la storia di Sanremo, la Vanoni sottolinea il cambiamento positivo della kermesse musicale:

“Il Festival ora è diventato più giocoso, una volta era in bianco e nero e c’era Nilla Pizzi. Ora ci sono incontri, interviste, le vallette sono bellissime donne, la moda: tante cose che prime non c’erano”

E, parlando delle presenza femminili sul palco, tra artiste in gara e co-conduttrici, sottolinea:

"Le donne hanno sempre avuto spazio a Sanremo. Vedi la Zanicchi che l'ha vinto più volte. So che Amadeus ha rifiutato cantanti che hanno sempre fatto il Festival, ci saranno più uomini perché ha ascoltato i pezzi e gli son piaciuti più quelli degli uomini, ma non c'è mai stata una discriminante per le donne a Sanremo."

Nella sua lunga e invidiabile carriera, Ornella Vanoni ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nel 1968 (con il brano Casa bianca) e piazzandosi per tre volte al quarto post: nel 1967 (con La musica è finita), nel 1970 (con Eternità) e nel 1999 (con Alberi): in quest’ultima edizione, Ornella Vanoni è stata la prima artista nella storia del Festival a ricevere il Premio Città di Sanremo alla carriera. L’ultima sua partecipazione risale al 2018 con “Imparare ad amarsi“. Ma non tornerebbe sul palco dell’Ariston in competizione:

“Io in gara no. Mi sento male. Non intendo più partecipare in gara, se mi vogliono come ospite mi chiameranno. Sono ansiosa, mi viene l’ansia in gara. Mi piace molto Marracash tra i giovani. Altrimenti con Damiano dei Maneskin, solo con lui. Senza gruppo”

Ornella Vanoni è stata ospite del Festival di Sanremo 2021 con un medley dei suoi più noti successi.