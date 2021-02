Il terzo singolo estratto da Unica, l’album che ha riportato Ornella Vanoni in cima alle classifiche, è Carezza D’Autunno, il duetto con Carmen Consoli, autrice del brano.

Carezza D’Autunno è il terzo estratto dopo Un sorriso dentro al pianto (scritto da Francesco Gabbani con cui si esibirà al Festival di Sanremo 2021) e Tu/Me, il duetto con l’attrice Virginia Raffaele.

L’album Unica, a partire da oggi, 26 febbraio 2021, sarà disponibile in uno speciale formato Picture Vinyl, limitato e numerato in 1000 copie, contenente 11 stampe fotografiche. Dal prossimo 5 marzo, invece, sarà nuovamente disponibile il formato CD Deluxe, di cui le copie sono andate quasi tutte esaurite.

Di seguito, trovate il testo di Carezza D’Autunno. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Ornella Vanoni e Carmen Consoli – Carezza D’Autunno: il testo

Cosa ti aspetti da me

Tu che hai fatto del silenzio

Pigra e indolente consuetudine.

Cosa ti aspetti da me

Disarmata in una stanza al buio

Disorientata in balia di te.

Come le foglie ormai ingiallite

Dopo il fervore dell’estate

Abbiamo paura di un soffio d’autunno

E di lasciare fragili certezze precipitare.

Cosa ti aspetti da me

Nella tua urgenza di plasmare tutto

Non hai piegato l’imprevedibile.

Come le foglie ormai ingiallite

Dopo il fervore nell’estate

Abbiamo paura di un soffio d’autunno

E di lasciare braccia spoglie ad aspettar la neve.

Quando il sole tornerà

Ad abbracciare il mare

Saluteremo nuovi ostili tempeste all’orizzonte

Cominceremo a respirare.

E quando il sole tornerà

Ad abbracciare il mare.

Sarà l’invito di una nuova stagione

A rifiorire

Sognare e vivere.

Risalire

Rifiorire, sognare e vivere

Risalire, sognare e vivere.