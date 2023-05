Sky Italia ha annunciato la giuria ufficiale di X Factor 2023. Tre conferme e una new entry che prende il posto di Rkomi, giudice vincitore della scorsa edizione del talent show. A prendere il suo posto è Morgan che aveva chiuso -con diverse polemiche- il rapporto con il programma anni fa. Sembrava difficile il suo comeback dietro al bancone e, invece, ecco pronto il suo ritorno dopo l’esperienza in seconda serata su Rai 2 con “Stramorgan”. Confermati, invece, Ambra, Fedez e Dargen D’Amico. Alla conduzione, per il secondo anno di fila, Francesca Michielin.

Nelle settimane scorse si era vociferato un cambio -tra i vari rumors- di Dargen D’Amico ma alla fine il cantante esploso con “Dove si balla” è stato riconfermato.

A trionfare a X Factor 2022 sono stati i Santi Francesi, secondo posto per Beatrice Quinta, poi terza Linda e quarto gradino per i Tropea.

Come sempre, il programma è stato registrato durante l’estate con i casting, bootcamp e le Last Call. Poi, dopo la messa in onda, sono iniziati i live del talent show.

X Factor 2023, casting

I casting di X Factor prevedono almeno tre Sì da parte dei giudici per poter superare il primo step. Successivamente, nei Bootcamp, i concorrenti ammessi sono poi divisi in quattro gruppi da 12 artisti ciascuno, uno per ogni giudice. Inizia così la sfida delle 6 Sedie in cui gli ammessi devono fare in modo di ottenere un posto per la fase successiva e non venire rimpiazzati da un nuovo concorrente; ogni giudice può formare liberamente il proprio roster, con l’unico vincolo di dover scegliere almeno un cantante solista e almeno una band.

L’ultima fase è quella della Last Call che vede la formazione, per ogni squadra -non più suddivise per categorie- con 4 concorrenti (e almeno una band per giudice). A trionfare lo scorso anno, appunto, fu la band dei Santi Francesi, guidati da Rkomi.

Chi sarò il vincitore di X Factor 2023?