Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con il brano “Balorda Nostalgia”. Secondo il regolamento, proprio lui potrebbe rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con la finale prevista il 13 maggio prossimo a Basilea. In conferenza stampa, il cantante, però, ha chiesto del tempo per pensarci:

“Tutto ciò che mi è successo ieri sera è folle. Non ho mai considerato la vittoria un’opzione. Non ho pensato all’eventualità di andare. Ho bisogno di metabolizzare… se ho tempo per prendere questa decisione… una grandissima opportunità, un evento bellissimo…”