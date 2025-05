Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia. Il cantante aveva colpito e conquistato il pubblico che – in sala – gli ha dedicato una standing ovation mentre il brano è tra i più ascoltati di questi giorni. Ma scopriamo qualche curiosità in più sul cantante, tra le più cercate sul web.

L’altezza di Olly? Il cantante è alto 190 cm.

In molti sono curiosi anche sulla vita privata del cantante, Olly è molto riservato: “L’amore è privato, mi piace far parlare la mia musica” ha dichiarato, nel sottolineare come preferisce mantenere riservata la sua sfera sentimentale.

Ma il gossip degli ultimi giorni indicherebbero (il condizionale è d’obbligo) come fidanzata Benedetta Quagli. Lei è una giovane influencer fiorentina, classe 1993, appassionata di moda e fondatrice del marchio di accessori e gioielleria “Jewels by Madam”. In passato ha avuto una relazione con il calciatore Federico Chiesa, dal 2019, quando Chiesa giocava nella Fiorentina. La loro storia d’amore è durata circa tre anni, concludendosi poco dopo la vittoria dell’Italia agli Europei del 2021.

Olly, il successo dell’ultimo album “Tutta la vita”

Lo scorso autunno è uscito il secondo album di Olly, Tutta Vita (Epic Records/Sony Music Italy), certificato platino, che si aggiunge all’oro del brano Quei Ricordi Là, ultimo singolo estratto dall’album, e al triplo platino del singolo Devastante. L’album Tutta Vita ha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top5. Tutta vita contiene Per due come noi, singolo del cantautore in collaborazione con Angelina Mango che ha dominato la classifica singoli per sette settimane consecutive, dopo aver raggiunto anche il #1 della classifica Earone.

Nel disco Olly racconta le sue esperienze personali e quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere un’intera generazione. E arriva dalla quotidianità di Olly anche il titolo dato al disco: quell’espressione che lui usa quando qualcosa va storto, ma comunque ci si rialza e si va avanti; è un segno di positività, una frase che si dice tra amici e che rappresenta un giusto modo di affrontare la vita.