Olly annuncerà la sua decisione in merito alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 in programma a maggio

Olly andrà all’Eurovision 2025? Non si sa ancora, l’annuncio su Instagram alle 18 era per San Siro

Update: Ancora nulla sulla partecipazione di Olly all’Eurovision Song Contest 2025. L’annuncio delle 18 era legato solo alla festa in programma all’Ippodromo Snai San Siro il 4 settembre 2025.

L’incognita di Olly all’Eurovision Song Contest 2025 potrebbe avere una risposta alle 18 di questa sera quando il cantante ha annunciato che si collegherà in diretta su Instagram. Dopo essersi preso tempo per la decisione durante la conferenza stampa successiva alla vittoria al Festival di Sanremo 2025, ad Olly è stato dato tempo fino al 23 febbraio per scegliere se rappresentare l’Italia alla kermesse canora che si terrà a maggio.

“Tutto ciò che mi è successo ieri sera è folle. Non ho mai considerato la vittoria un’opzione. Non ho pensato all’eventualità di andare. Ho bisogno di metabolizzare… se ho tempo per prendere questa decisione… una grandissima opportunità, un evento bellissimo…”

Queste le parole pronunciate davanti alla stampa. A concedere del tempo all’artista è stato Claudio Fasulo – Organizzazione e Risorse Umane Rai – che ha ‘concesso’ del tempo al vincitore per fare la sua scelta:

“Chiaramente merita un commento questa dichiarazione. Noi siamo quelli dei regolamento costruiti per essere migliorati. Mi prendo una responsabilità: scadenze urgentissime non ce ne sono. Diciamo che una settimana di tempo Olly la meriti. Le ultime 12 ore sono state un bel frullatore. Naturalmente speriamo quello che già sai…”

Appuntamento quindi giovedì 20 febbraio 2025 su Instagram per scoprire cosa Olly ha deciso in merito all’Eurovision Song Contest 2025. In caso di un suo rifiuto, toccherà a Lucio Corsi esprimere un eventuale interesse per presenziare a Basilea.

Sarà “Balorda Nostalgia” o “Volevo essere un duro” a rappresentare il nostro Paese in gara dopo Angelina Mango e “La noia” nella scorsa edizione?