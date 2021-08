Ci sono somiglianze tra “Good 4 U” di Olivia Rodrigo e il triplo disco di platino dei Paramore,”Misery Business” del 2007? Quando la canzone è stata rilasciata, nel mese di maggio, molti fan hanno iniziato a paragonare le due tracce, parlando di plagio, di citazione o di pezzi molto simili. Il clamore non è stato indifferente…

Dopo mesi di apparente silenzio, poche ore fa, ecco arrivare la notizia dell’aggiunta dei Paramore come autori della canzone di Olivia Rodrigo. Hayley Williams e l’ex chitarrista Josh Farro sono stati aggiunti ufficialmente tra i credits di “Good 4 U”, secondo quanto riportato, per primi, da Variety.

Williams e Farro sono insieme alla Rodrigo e al produttore e cantautore Daniel Nigro sul sito web dell’American Society of Composers, Authors and Publishers per “Good 4 U“. Pare, però, che i contatti tra la band e la cantante fossero già avvenuti parecchio tempo prima. Una fonte, infatti, ha assicurato a Billboard che i team della Rodrigo e dei Paramore avevano comunicato e parlato della traccia ancora prima che fosse pubblicata.

(Cliccate qui per un mashup di confronto tra le due tracce)

Pochi giorni fa, la Williams ha reagito all’aggiornamento tramite la sua Instagram Story, condividendo un post dell’autore della band che diceva: “Un enorme ringraziamento ai nostri autori Hayley Williams e Joshua Farro”.

Anche Good 4 u, dopo Driver’s License, ha conquistato la vetta della Billboard Hot 100, confermando il boom della giovane cantante.

Ma, non è la prima volta per lei. Nei mesi scorsi, infatti, anche Taylor Swif è stata… aggiunta come autrice di un pezzo del suo disco, Sour.

Ha infatti dato alla Swift un credito non collaborativo per la sua canzone “Deja Vu” a luglio. Il brano presenta un arrangiamento simile a “Cruel Summer“.

Sempre Taylor Swift è accreditata sulla canzone della Rodrigo “1 Step Forward, 3 Steps Back“, che utilizza una melodia di “New Year’s Day”, la traccia di chiusura dell’album di grande successo della Swift, “Reputation”.