Olivia Rodrigo è attesa stasera, 9 giugno 2024, a Casalecchio di Reno (Bologna), con la data italiana del suo GUTS World Tour. La cantante si esibirà con i suoi successi più noti tratti dai suoi due album Sour – uscito nel 2012 – e Guts, pubblicato due anni dopo, nel 2023. Il singolo che l’ha portata ai vertici delle classifiche americane e oltreoceano è stato “Drivers License”, in grado di arrivare al primo posto della classifica americana (ma anche Singapore, Regno Unito, Norvegia, Irlanda, Grecia, Canada e altri Paesi ancora). In Italia si è fermata alla posizione 8. Ne sono seguiti altri brani di successo che hanno consolidato, in pochi anni, una grande fama e un riscontro positivo sia da parte del pubblico che della critica.

A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni di Olivia Rodrigo a Bologna, informazioni sui biglietti, orari e come arrivare all’Unipol Arena.

La scaletta di Olivia Rodrigo a Bologna, setlist 9 giugno 2024

bad idea right?

ballad of a homeschooled girl

vampire

traitor

drivers license

teenage dream

pretty isn’t pretty

love is embarrassing

making the bed

logical (On the moon)

enough for you (On the moon)

lacy

so american

jealousy, jealousy

happier

favorite crime

deja vu

the grudge

brutal

obsessed

all-american bitch

all-american bitch good 4 u

get him back!

Il concerto inizierà alle 19.30 (ma è previsto un opening, prima di lei).

Biglietti per Olivia Rodrigo a Bologna, 9 giugno 2024

Il concerto di Olivia Rodrigo a Bologna è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Unipol Arena a Bologna, Casalecchio di Reno

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.